Červený kríž nalieha na otvorenie hraničných priechodov v Gaze
Autor TASR
Ženeva 14. októbra (TASR) - Úrad OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA) a Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) v utorok vyzvali na otvorenie všetkých hraničných priechodov do Pásma Gazy, aby sa na vojnou zničené palestínske územie mohla dostať potrebná humanitárna pomoc. MVČK v utorok tiež uviedol, že odovzdanie tiel zosnulých rukojemníkov môže trvať dni alebo týždne, TASR správu prebrala z agentúry AFP a DPA.
„To je to, čo humanitárne organizácie, vrátane MVČK, požadujú v posledných hodinách, aby sa vzhľadom na obrovské potreby otvorili všetky vstupné body,“ povedal novinárom v Ženeve hovorca Červeného kríža Christian Cardon.
Hovorca OCHA Jens Laerke zdôraznil nutnosť, „aby boli všetky otvorené“. Uznal, že nie všetky hraničné priechody sú v súčasnosti „funkčné“ a niektoré sú „čiastočne zničené“. Potrebné je tiež podľa neho vyčistiť cesty, aby mohli do palestínskej enklávy vchádzať nákladné vozidlá. „Žiadame, aby boli opravené, aby mohli byť funkčné,“ dodal Laerke.
Hovorca OCHA v utorok potvrdil, že OSN má k dispozícii 190.000 ton pomoci, ktorá čaká a je pripravená na odoslanie do Gazy. AFP pripomína, že OSN 22. augusta vyhlásila v Gaze hladomor. Izrael opakovane obviňoval Hamas z vyvolania krízy a krádeže pomoci.
MVČK v utorok vyhlásil, že odovzdanie tiel rukojemníkov v Gaze môže trvať dni alebo týždne. „Existujú jasné náznaky, že to môže trvať oveľa dlhšie, pretože je ťažké nájsť ľudské pozostatky v Gaze, ktoré môžu byť pod troskami,“ povedal Cardon. Podľa neho nie je možné vylúčiť, že niektoré telá sa nikdy nenájdu.
DPA pripomína, že hoci sa MVČK nezúčastňuje na hľadaní a lokalizácii telesných pozostatkov, opakovane zdôrazňuje dôležitosť ich vrátenia príbuzným.
Palestínske militantné hnutie Hamas v pondelok MVČK odovzdalo telá štyroch z 28 zosnulých izraelských rukojemníkov.
