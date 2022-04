Červený kríž: Náš tím, zadržaný pri Mariupole, prepustili na slobodu

Ženeva/Kyjev 5. apríla (TASR) - Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) v utorok oznámil, že jeho pracovníci boli prepustení na slobodu po tom, ako boli v pondelok na Ukrajine zadržaní pri snahe dostať sa do obliehaného prístavného mesta Mariupol a evakuovať odtiaľ civilistov. TASR o tom informovala na základe správy agentúry AFP.



V posledných dňoch zlyhali viaceré pokusy Červeného kríža prepraviť obyvateľov Mariupola do bezpečia. MVČK v pondelok oznámil, že jeho pracovníkov zastavili v neďalekom meste Manhuš, ktoré je v súčasnosti pod kontrolou ruských inváznych jednotiek.



"Tím Medzinárodného výboru Červeného kríža, ktorý v pondelok zadržala polícia v Manhuši, bol včera večer prepustený," uviedla zmienená organizácia so sídlom v Ženeve.



Podľa vyhlásenia MVČK sa jeho tím momentálne "zameriava na pokračovanie humanitárnej evakuačnej operácie".



Primátor Mariupola Vadym Bojčenko v pondelok uviedol, že z mesta, ktoré obliehajú ruské sily, už bolo zničených zhruba 90 percent. V tomto meste ležiacom na pobreží Azovského mora, kde žilo pred vypuknutím vojny okolo pol milióna ľudí, sa podľa primátora ešte stále nachádza približne 130.000 osôb.