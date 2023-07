Červený kríž: Obnovil sa prevoz z Náhorného Karabachu do Arménska

Jerevan 14. júla (TASR) — Evakuácia pacientov z azerbajdžanského odštiepeneckého regiónu Náhorný Karabach do Arménska sa v piatok obnovila po tom, čo Baku ukončilo blokádu cesty cez Lačinský koridor. Oznámil to Medzinárodný výbor Červeného kríža, informuje agentúra AFP.



"Evakuácia pacientov Červeným krížom z Karabachu do nemocníc v Arménsku sa dnes (v piatok) obnovila," uviedla hovorkyňa arménskej pobočky Červeného kríža Zara Amatuniová.



Ako dodala, "11 pacientov vo vážnom stave bolo transportovaných cez Lačinský koridor", ktorý Azerbajdžan vo štvrtok uzavrel a vyvolal tak obavy z vypuknutia humanitárnej krízy v regióne.



Azerbajdžan totiž obviňuje arménsky Červený kríž, že svoje zdravotnícke vozidlá využíva na pašerácke aktivity.



Náhorný Karabach je zdrojom konfliktu medzi oboma kaukazskými štátmi od rozpadu Sovietskeho zväzu v roku 1991. Spory medzi etnickými Arménmi a turkickými Azerbajdžancami trvajú však už viac ako storočie.



Azerbajdžan v roku 2020 prevzal kontrolu nad oblasťami, ktoré v tejto horskej enkláve a jej okolí kontrolovali Arméni. Odvtedy pravidelne obmedzuje jedinú prístupovú cestu spájajúcu Náhorný Karabach s Arménskom. Enkláva je od tejto cesty finančne a vojensky závislá.