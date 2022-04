Červený kríž odložil pokus o evakuáciu civilistov z Mariupola

Mariupol 1. apríla (TASR) - Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) v piatok oznámil, že odložil pokus o evakuáciu civilistov z Rusmi obliehaného ukrajinského mesta Mariupol. TASR prevzala správu od stanice BBC.



"Tím MVČK, ktorý bol v piatok na ceste do Mariupola, aby uľahčil bezpečný prechod civilistov, sa musel vrátiť do Záporožia po tom, čo mu opatrenia a podmienky znemožnili pokračovať," uviedol MVČK.



"Tím MVČK, ktorý pozostáva z troch vozidiel a deviatich členov personálu, dnes nedorazil do Mariupola ani neuľahčil bezpečný prechod civilistov. V sobotu sa opäť pokúsi uľahčiť bezpečný prechod civilistov z Mariupola," uviedol MVČK.



Podľa neho je pre úspech operácie dôležité, aby všetky strany rešpektovali dohody a poskytli potrebné podmienky a bezpečnostné záruky. MVČK dodal, že keď sa evakuácia začne, jeho úlohou ako neutrálneho sprostredkovateľa bude sprevádzať konvoj z Mariupola do iného mesta na Ukrajine.