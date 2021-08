Červený kríž: Postoj Litvy k migrantom je proti medzinárodnému právu

Vilnius 4. augusta (TASR) - Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) v stredu upozornila, že rozhodnutie Litvy odmietnuť migrantov pokúšajúcich sa dostať do krajiny zo susedného Bieloruska nie je v súlade s medzinárodným právom. Informovala o tom agentúra AP.



Litva v utorok uviedla, že si vyhradzuje právo zastavovať nezákonnú migráciu a odmietla 180 ľudí, ktorí sa pokúšali dostať na jej územie, píše AP. Ľudskoprávne skupiny však uviedli, že všetky krajiny majú povinnosť chrániť zraniteľné osoby.



"Odmietanie ľudí usilujúcich sa získať azyl nie je v súlade s Dohovorom o právnom postavení utečencov, Chartou základných práv Európskej únie a ďalšími nástrojmi v oblasti ľudských práv," povedala Egle Samuchovaiteová, programová riaditeľka litovského Červeného kríža. Červený kríž však podľa nej chápe situáciu, ktorej Litva čelí pri ochrane svojich hraníc.



Táto pobaltská krajina v utorok pohraničnej stráži nariadila, aby migrantov pokúšajúcich sa dostať na jej územie z Bieloruska nepustila cez hranice a v prípade potreby použila i silu.



Litva v súčasnosti čelí prudkému nárastu migrantov prichádzajúcich ilegálne spoza bieloruských hraníc. Táto členská krajina EÚ to označuje za odvetu zo strany bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka po tom, ako EÚ zaviedla voči jeho krajine sankcie. Reagovala tak na májové presmerovanie dopravného lietadla do Minska, kde následne zadržali bieloruského disidenta nachádzajúceho sa na palube.



Tento rok prekročilo bielorusko-litovské hranice už zhruba 4026 migrantov pochádzajúcich najmä z Iraku. Litovskí predstavitelia odhadujú, že tento rok sa pokúsi prísť do krajiny viac ako 10.000 migrantov, keďže v auguste sa počet priamych letov medzi Irakom a Minskom zvýšil až trojnásobne a pozdĺž 679-kilometrovej hranice medzi Bieloruskom a Litvou nie sú postavené žiadne fyzické zábrany.