Červený kríž odmietol tvrdenia, že pomáha s deportáciami ľudí do Ruska

Ľvov 27. marca (TASR) - Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) kategoricky odmietol tvrdenia Ukrajiny, že otvoril svoju kanceláriu v ruskom meste Rostov na Done a napomáha tak deportáciám ukrajinských občanov do Ruska. Informovala o tom v nedeľu spravodajská stanica CNN.



MVČK, ktorý sa spravidla vyjadreniam na verejnosti vyhýba, vydal vyhlásenie po "nepravdivých informáciách kolujúcich online", že pomáha Rusku vysťahovať desaťtisíce ľudí z Ukrajiny.



"Nikdy nepomáhame organizovať alebo vykonávať nútené evakuácie. Platí to aj pre Ukrajinu. Platí to všade na svete, kde pracujeme. Nepodporovali by sme žiadnu operáciu, ktorá by bola zameraná proti vôli ľudí," uviedol Červený kríž na sociálnej sieti Twitter.



Ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková v piatok obvinila šéfa MVČK Petra Maurera z prijatia "veľmi pochybného rozhodnutia" o otvorení kancelárie v Rostove na Done zhruba 60 kilometrov od hranice s Ukrajinou. Takáto kancelária podľa nej "legitimizuje" deportácie Ukrajincov do Ruska.



Vo svojom vyhlásení Červený kríž uviedol, že v Rostove nemá kanceláriu, ale rozširuje svoje regionálne zriadenie, aby bolo možné reagovať na potreby tam, kde je to potrebné. "Našou prioritou je zaistiť stály prísun život zachraňujúcej pomoci pre ľudí, nech sú kdekoľvek," dodal.



Vereščuková v sobotu obvinila Rusko z vytvorenia "alternatívnej humanitárnej reality" násilným deportovaním 40.000 ľudí z okupovaných častí Ukrajiny. Vysokopostavený ruský predstaviteľ minulý týždeň uviedol, že z Mariupolu bolo evakuovaných viac než 62.000 ľudí, aby ich ochránili pred "banditami" bojujúcimi o udržanie obliehaného Mariupolu v rukách Ukrajiny, uvádza CNN.