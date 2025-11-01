< sekcia Zahraničie
Červený kríž odovzdal armáde tri neidentifikované telá z Pásma Gazy
Palestínski militanti doteraz vrátili pozostatky 17 z 28 zosnulých rukojemníkov, s odovzdaním ktorých súhlasilo palestínske militantné hnutie Hamas.
Autor TASR
Jeruzalem 1. novembra (TASR) - Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) odovzdal izraelskej armáde tri neidentifikované telá z Pásma Gazy, oznámili izraelské vojenské zdroje. Ako však dodali, nepredpokladá sa, že ide o pozostatky rukojemníkov, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Stále nevieme, či vrátené telá patria rukojemníkom,“ uviedol izraelský armádny zdroj agentúre AFP a potvrdil tak predchádzajúce správy, že izraelské úrady prevzali od Červeného kríža tri telá.
„Na základe našich informácií si nemyslíme, že ide o telá rukojemníkov, a preto sme ich previezli do forenzného výskumného laboratória,“ aby sa potvrdila ich totožnosť, dodal zdroj.
MVČK v piatok uviedol, že jeho tímy „dnes večer umožnili odovzdanie troch zosnulých izraelským úradom“. „Urobili tak na žiadosť zúčastnených strán a s ich súhlasom,“ dodal.
Palestínski militanti doteraz vrátili pozostatky 17 z 28 zosnulých rukojemníkov, s odovzdaním ktorých súhlasilo palestínske militantné hnutie Hamas v rámci Spojenými štátmi sprostredkovanej dohody o prímerí s Izraelom.
Po začiatku októbrového prímeria Hamas vrátil 20 živých rukojemníkov zadržiavaných od útoku na Izrael zo 7. októbra 2023, a začal postupne s odovzdávaním tiel mŕtvych rukojemníkov, pripomína AFP.
Izrael obviňuje Hamas z porušenia dohody s tým, že ich nevrátil dostatočne rýchlo, hnutie však tvrdí, že nájdenie pozostatkov pod ruinami v Gaze bude trvať dlhšie.
