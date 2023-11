Červený kríž potvrdil prepustenie 24 rukojemníkov z Pásma Gazy

Ženeva 24. novembra (TASR) - Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) v piatok potvrdil prepustenie 24 rukojemníkov z Pásma Gazy, ktorých zadržiavalo hnutie Hamas. Informuje o tom TASR na základe vyjadrenia MVČK na sociálnej sieti. Katar medzitým hlásil prepustenie 39 osôb väznených Izraelom.



"Podporili sme toto prepustenie prevozom (rukojemníkov) z Pásma Gazy k hraničnému priechodu Rafah, čím sme potvrdili skutočný dosaj našej úlohy neutrálneho sprostredkovateľa medzi zúčastnenými stranami," uviedol MVČK na sociálnej sieti X.



"Je ohromnou úľavou, že po týždňoch utrpenia sa konečne môžu stretnúť so svojimi rodinami," dodala humanitárna organizácia.



Palestínske hnutie Hamas v piatok prepustilo prvú skupinu 24 z približne 240 rukojemníkov, ktorých zadržiava v Pásme Gazy od útoku na Izrael zo 7. októbra. Katar, ktorý to pomohol sprostredkovať, oznámil, že medzi prepustenými je 13 Izraelčanov, desať občanov Thajska a jeden Filipínec.



Katar neskôr oznámil, že Izrael prepustil 39 väzňov. Palestínske úrady uviedli, že ide o 24 žien a 15 osôb vo veku do 19 rokov.



Prepustenie zajatcov je súčasťou dohody o prímerí, ktorú uzavrel Izrael s hnutím Hamas. Počas štyroch dní sa plánuje oslobodenie najmenej 50 žien a detí zadržiavaných Hamasom a približne 150 palestínskych väzňov, väčšinou žien a maloletých, z izraelských väzníc.



Prímerie, ktoré vstúpilo do platnosti v piatok o 7.00 h miestneho času (6.00 h SEČ) je prvým zastavením bojov po takmer siedmich týždňoch vojny vyvolanej útokom hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra. O život vtedy prišlo viac než 1200 ľudí a militanti zajali ďalších približne 240 osôb.