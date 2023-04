Červený kríž potvrdil výmenu zajatcov v Jemene

Saná 14. apríla (TASR) - Medzinárodný výbor Červeného kríža v piatok potvrdil začiatok výmeny viac ako 800 zajatcov vojny v Jemene, ktorých zadržiavali šiitské vzbúrenecké hnutie húsíov a koalícia vedená Saudskou Arábiou, bojujúca proti povstalcom.



Dohoda, ktorú sprostredkovala OSN a na ktorej sa pracovalo niekoľko mesiacov, je súčasťou diplomatického úsilia zameraného na ukončenie vojnového konfliktu v Jemene, informovala agentúra AP.



Výmena zajatcov je rozdelená do troch dní. Počas nich budú lietadlá prepravovať väzňov medzi Saudskou Arábiou a hlavným mestom Jemenu - Saná, ktoré ovládajú Iránom podporovaní húsíovia. Ďalšie lety budú prepravovať väzňov medzi Saná a inými jemenskými mestami, ktoré má v rukách medzinárodne uznaná vláda.



V piatok bolo prepustených viac ako 300 väzňov - 70 z nich cestovalo na palube dvoch lietadiel zo Saná do Adenu a ďalších 250 vypravili z Adenu do Saná na palube lietadla spoločnosti Yemenia.



Medzi väzňami prepustenými zo Saná bol aj Mahmúd as-Subaí, bývalý jemenský minister obrany, a Násir Mansúr Hádí, brat bývalého prezidenta Abda Rabbuha Mansúra Hádího, ktorý bol zadržiavaný od roku 2015.



Táto trojdňová operácia je najvýznamnejšou výmenou väzňov v Jemene od októbra 2020, keď obe strany oslobodili viac ako 1000 zadržiavaných osôb.



Predpokladá sa, že od vypuknutia vojny všetky strany konfliktu zadržiavajú ako zajatcov tisíce ľudí.



Konflikt v Jemene sa začal v roku 2014, keď húsíovia obsadili mesto Saná a veľkú časť severu krajiny. Medzinárodne uznávaná jemenská vláda utiekla na juh a potom do exilu v Saudskej Arábii.



Prevzatie moci húsíami podnietilo koalíciu vedenú Saudskou Arábiou, aby o niekoľko mesiacov neskôr zasiahla.



Konflikt sa v posledných rokoch zmenil na regionálnu zástupnú vojnu medzi Saudskou Arábiou a Iránom.



Vo vojne v Jemene zahynulo viac ako 150.000 ľudí - ozbrojencov i civilistov. Dôsledkom vojny je aj jedna z najhorších humanitárnych katastrof na svete.