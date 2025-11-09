< sekcia Zahraničie
Červený kríž prevzal pozostatky, ktoré patria izraelskému vojakovi
Autor TASR
Gaza 9. novembra (TASR) - Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) v nedeľu od palestínskeho militantného hnutia Hamas obdržal pozostatky, ktoré podľa militantov patria izraelskému vojakovi Hadarovi Goldinovi, potvrdila izraelská armáda. Identitu vojaka, ktorý bol zabitý v roku 2014, Izrael potvrdí až po forenznom preskúmaní. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a Reuters.
„Podľa informácií poskytnutých Červeným krížom bola rakva so zosnulým rukojemníkom odovzdaná do starostlivosti jeho predstaviteľov a je na ceste k vojakom izraelskej armády v Pásme Gazy,“ potvrdila armáda.
Ozbrojené krídlo Hamasu - Brigády Izzadína al-Kassáma - avizovali odovzdanie pozostatkov izraelského vojaka skôr v nedeľu na platforme Telegram. Militanti uviedli, že vojakove telo našli v sobotu v tuneli v meste Rafah na juhu Pásma Gazy.
Na základe októbrovej dohody o prímerí medzi Hamasom a Izraelom odovzdalo palestínske hnutie všetkých 20 živých rukojemníkov, ktorých v Gaze zadržiavalo od jeho útoku na Izrael z októbra 2023. Izrael zase prepustil takmer 2000 zadržiavaných palestínskych väzňov.
Dohoda o prímerí zahŕňala aj vrátenie pozostatkov 28 mŕtvych rukojemníkov výmenou za pozostatky 360 militantov. Podľa zdravotných orgánov v Pásme Gaze Hamas doteraz Izraelu odovzdal 23 tiel rukojemníkov výmenou za 300 tiel Palestínčanov, hoci nie všetky boli identifikované, pripomína Reuters.
