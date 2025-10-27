< sekcia Zahraničie
Červený kríž sprevádzal Hamas pri hľadaní tiel rukojemníkov
Hamas je na základe prímeria s Izraelom, ktoré vstúpilo do platnosti 10. októbra, povinný vrátiť všetkých živých i mŕtvych rukojemníkov.
Autor TASR
Gaza 27. októbra (TASR) - Predstavitelia Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) v nedeľu sprevádzali členov palestínskeho militantného hnutia Hamas v oblastiach Pásma Gazy pod kontrolou izraelskej armády, aby uľahčili pátranie po ostatkoch izraelských rukojemníkov. Pre denník The Guardian to povedala hovorkyňa MVČK Sarah Daviesová, informuje TASR.
Hamas je na základe prímeria s Izraelom, ktoré vstúpilo do platnosti 10. októbra, povinný vrátiť všetkých živých i mŕtvych rukojemníkov. Dosiaľ však odovzdal len 15 z 28 ostatkov, pričom opakovane vyhlásil, že má problém nájsť zvyšné telá. Niektoré telá rukojemníkov sa pravdepodobne nachádzajú v oblastiach za tzv. žltou líniou v Gaze, kam sa v rámci prímeria stiahli izraelské vojská. Izrael výmenou za každé telo rukojemníka odovzdáva 15 tiel Palestínčanov.
„Na žiadosť zúčastnených strán včera MVČK sprevádzal jednu zo strán konfliktu pri pátraní po ostatkoch za žltou líniou vyznačenou izraelskými silami,“ oznámila Daviesová. Červený kríž pre britský denník potvrdil, že spomínanou stranou konfliktu je Hamas. „Strany konfliktu určili podmienky operácie a poverili MVČK, aby konal ako neutrálny sprostredkovateľ,“ objasnila hovorkyňa.
Daviesová dodala, že MVČK sa nezapojil do pátrania po mŕtvych rukojemníkoch ani sa nezúčastňuje na fyzickom získavaní ostatkov.
Podľa medzinárodného práva je povinnosťou strán zapojených do konfliktu vyhľadávať ostatky padlých, pripomína The Guardian.
Americký prezident Donald Trump v nedeľu na svojej sociálnej sieti Truth Social uviedol, že Hamas musí čo najskôr odovzdať zvyšné telá vrátane ostatkov dvoch Američanov, inak štáty, ktoré sa podieľali na dosiahnutí prímeria, zakročia. „Uvidíme, čo urobia počas nasledujúcich 48 hodín. Veľmi pozorne to budem sledovať,“ napísal.
Hamas sa v nedeľu v sprievode MVČK pridal k egyptským tímom, ktorým Izrael povolil hľadať telá v oblastiach za žltou líniou. Egypt so súhlasom Izraela vyslal do Pásma Gazy záchranné tímy a ťažkú techniku, aby pomohol pri záchranných prácach.
Hľadanie tiel rukojemníkov, ktorých militanti Hamasu zajali počas útoku na Izrael zo 7. októbra 2023, je podľa britského denníka jednou z najcitlivejších otázok prímeria. Toto úsilie sťažuje aj skutočnosť, že v Pásme Gazy je po izraelských útokoch viac ako 60 miliónov ton trosiek. Podľa gazského ministerstva zdravotníctva sa pod troskami nachádza najmenej 10.000 Palestínčanov.
