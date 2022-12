Červený kríž: Svet bude zrejme v roku 2023 čeliť obrovskému utrpeniu

Ženeva 15. decembra (TASR) - Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) varoval, že svet by mohol v roku 2023 čeliť "obrovskému utrpeniu", a to najmä v dôsledku hladomorov v mnohých častiach planéty. Uviedla to v stredu riaditeľka MVČK Mirjana Spoljaricová, informovala agentúra AFP.



"V smerovaní súčasného sveta nevidíme nič, čo by mohlo zmierniť humanitárne problémy, ktoré by mohli dosiahnuť obrovské rozmery," uviedla Spoljaricová na tlačovej konferencii v Ženeve.



Podľa jej slov existuje pravdepodobnosť, že mnohé časti planéty počas budúceho roka postihne hladomor a všeobecná neistota.



Podľa MVČK nielenže narastú ceny potravín, ale bude ich aj menej – najmä v dôsledku nedostatku hnojív a postupujúcej klimatickej zmeny.



Ako jednu z najrizikovejších krajín riaditeľka MVČK spomenula Somálsko. V štyroch nemocniciach, ktoré tam MVČK prevádzkuje, bol v poslednej dobe zaznamenaný zvýšený počet pacientov zranených v dôsledku násilia a ozbrojených potýčok, ako aj množstvo detí trpiacich podvýživou.



"Tamojšia situácia je alarmujúca," dodala Spoljaricová, ktorej najbližšia zahraničná cesta bude viesť práve do oblasti Afrického rohu, kde aktuálne trpí podvýživou približne 20 miliónov ľudí.



Agentúra AFP dodáva, že MVČK sa bude snažiť získať od darcov 2,8 miliardy eur, ktoré bude potrebovať na poskytovanie pomoci počas budúceho roka, zatiaľ čo tento rok to bolo 2,4 miliardy. Riaditeľka však varovala, že ani táto suma nebude musieť stačiť, v závislosti od vývoja situácie vo svete.