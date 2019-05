Tisíce migrantov v Bosne prespávajú v parkoch

Dobrovoľníci Červeného kríža denne pomáhajú s prípravou jedla pre 3000 ľudí v piatich utečeneckých strediskách v krajine.

Sarajevo 30. mája (TASR) - Tisíce migrantov a utečencov, ktorí uviazli v Bosne na svojej ceste do západnej Európy, prespávajú vonku v parkoch a opustených budovách, pričom niektorí z nich už zahynuli. Vo štvrtok to oznámila Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC), píše agentúra Reuters.



Podľa údajov bosnianskych bezpečnostných agentúr prišlo vlani zo Srbska a Čiernej Hory do Bosny a Hercegoviny približne 25 000 migrantov pochádzajúcich z Ázie a severnej Afriky a od začiatku tohto roka približne 6000 ľudí. Iba 3500 osôb bolo ubytovaných v tranzitných centrách, pričom tisíce zostali prespávať vonku.



"Ľudia prespávajú v parkoch, na parkoviskách, chodníkoch a v nebezpečných budovách," povedala koordinátorka IFRC Indira Kulenovičová. "Situácia je katastrofálna," dodala.



Uviedla, že pred niekoľkými týždňami zhoreli zaživa traja migranti ukrytí v opustenej budove pri požiari, ktorý spôsobila horiaca sviečka. Ďalší migrant zase spadol z vrchného poschodia budovy, kde sa ukrýval, a ďalší sa minulý týždeň zo zúfalstva podpálil.



Pre migrantov nebezpečenstvo predstavujú tiež neobjavené pozemné míny, pozostatok z vojny v Bosne v 90. rokoch.



Dobrovoľníci Červeného kríža denne pomáhajú s prípravou jedla pre 3000 ľudí v piatich utečeneckých strediskách v krajine. Mobilné tímy tiež poskytujú premiestňujúcim sa ľuďom potraviny, vodu, oblečenie, prikrývky, psychologickú podporu a prvú pomoc.



Väčšina migrantov sa nachádza v mestách Bihač a Velika Kladuša na západe Bosny a Hercegoviny. Tamojšie úrady uviedli, že tranzitné strediská sú preťažené.



Etnicky rozdelená Bosna ani sedem mesiacov po parlamentných voľbách nevytvorila vládu. Činnosť v oblasti starostlivosti vykonávajú štátne inštitúcie zodpovedné za migráciu a azylové otázky.



"Naše tímy robia, čo môžu, sú však na pokraji svojich síl a situácia sa dostala do kritického bodu. Ide o humanitárnu krízu," povedal generálny tajomník bosnianskeho Červeného kríža Rajko Lazič.