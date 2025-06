Červený kríž ukončil svoje pôsobenie v Nigeri

Niamey 6. júna (TASR) - Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) v piatok oznámil, že prerušil svoje pôsobenie v Nigeri, ktorého vládnuca vojenská junta nariadila uzatvoriť jeho kancelárie v krajine. Vláda tvrdí, že MVČK v Nigeri spolupracuje s ozbrojenými skupinami. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.



Vodca vojenskej junty Abdourahamane Tchiani v májovom rozhovore pre štátnu televíziu uviedol, že MVČK upodozrievajú zo spolupráce s lídrami islamistických ozbrojených skupín, a nariadil mu, aby svoje aktivity v krajine ukončil.



Červený kríž tieto obvinenia odmieta. „S cieľom plniť svoj humanitárny záväzok na ochranu a pomoc obetiam ozbrojených konfliktov sa MVČK zapája do ústneho alebo písomného dialógu so všetkými stranami konfliktu,“ uvádza sa vo štvrtkovom vyhlásení MVČK. Organizácia uviedla, že „nikdy neposkytuje týmto stranám finančnú, logistickú alebo inú podporu“.



MVČK, ktorý v Nigeri pôsobil 35 rokov, uviedol, že rozhodnutie vlády ju mrzí. „Našou prioritou v Nigeri bolo pomáhať najzraniteľnejším ľuďom postihnutým prebiehajúcimi ozbrojenými konfliktami, a to transparentne, nezávisle, neutrálne a nestranne," povedal regionálny riaditeľ MVČK Patrick Youssef.