Červený kríž upozornil na ohrozenie civilistov na Blízkom východe
Autor TASR
Ženeva 2. marca (TASR) - Stupňujúca sa vojna na Blízkom východe vystavuje civilistov „vážnemu nebezpečenstvu“, upozornila v pondelok prezidentka Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) Mirjana Spoljaričová. Ako dodala, konflikt veľkého rozsahu by znemožnil akúkoľvek schopnosť pomôcť civilistom, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Rozširujúce sa nepriateľské akcie na Blízkom východe vážne ohrozujú životy civilistov,“ uviedla Špoljaričová. „Všetky strany ozbrojeného konfliktu majú povinnosť dodržiavať pravidlá vedenia vojny, ktoré sú jednoznačné,“ zdôraznila.
„Civilisti a civilná infraštruktúra musia byť ušetrené pred nepriateľskými akciami. Školy musia zostať útočiskami pre vzdelávanie, kde sa deti môžu cítiť bezpečne a chránené pred útokmi, a nemocnice musia zostať útočiskami pre záchranu životov,“ dodala šéfka MVČK.
Aj zdravotnícky personál a záchranné zložky vrátane miestnych organizácií Červeného kríža a Červeného polmesiaca musia byť podľa nej chránené a musia mať možnosť bezpečne vykonávať svoju prácu.
Iránsky veľvyslanec v Ženeve Alí Bahrajní v liste adresovanom Spoljaričovej uviedol, že útoky USA a Izraela vážne porušili medzinárodné humanitárne právo.
„Úmyselné a nerozlišujúce útoky na civilné obyvateľstvo a civilné objekty – vrátane nemocníc, zdravotníckych zariadení a škôl – predstavujú vážne porušenie základných princípov rozlišovania a proporcionality,“ povedal s poukázaním na ochranu poskytovanú Ženevskými dohovormi, ktoré tvoria jadro medzinárodného humanitárneho práva.
Bahrajní tiež naliehal na šéfku MVČK, aby útoky odsúdila. Irán „opätovne potvrdzuje svoj záväzok k medzinárodnému humanitárnemu právu a očakáva plné dodržiavanie Ženevských dohovorov,“ povedal.
Izrael a USA spoločne zaútočili na Irán v sobotu ráno a odvtedy údery pokračujú. Irán zároveň spustil protiútoky na viaceré krajiny regiónu vrátane Bahrajnu, Iraku, Jordánska, Kuvajtu, Ománu, Kataru, Saudskej Arábie či Spojených arabských emirátov (SAE). Iránsky dron tiež narazil na pristávaciu dráhu na britskej vojenskej základne na Cypre.
Stanica al-Džazíra v pondelok informovala, že v Iráne bolo v dôsledku izraelsko-amerických útokov už najmenej 555 obetí a stovky ďalších ľudí utrpeli zranenia.
Izrael doposiaľ zaznamenal desať obetí a stovky zranených, o život prišli aj štyria americkí vojaci a ďalší štyria utrpeli zranenia.
