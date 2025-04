Červený kríž varoval pred dopadom pokračujúcich bojov v Pásme Gazy

Gaza 28. apríla (TASR) - Po marcovom obnovení útokov v Pásme Gazy sa v palestínskej enkláve „rozpútalo nové peklo“, vyhlásil v pondelok generálny riaditeľ Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) Pierre Krähenbühl. Podľa neho boje zbytočne ubližujú civilistom na oboch stranách aj rôznym medzinárodným pracovníkom, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



„Pásmo Gazy zažíva a znáša... smrť, zranenia, mnohonásobné vysídlenia, amputácie, oddeľovanie, miznutie, hladovanie a odopieranie pomoci a dôstojnosti v obrovskej miere, a práve keď... prímerie viedlo ľudí k presvedčeniu, že prežili to najhoršie, rozpútalo sa nové peklo,“ povedal Krähenbühl na bezpečnostnom fóre v katarskej Dauhe.



„Patrí sem trauma rodín izraelských rukojemníkov... a rodín palestínskych väzňov... zomrelo viac ako 400 humanitárnych pracovníkov a 1000 zdravotníkov vrátane 36 z Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca,“ dodal riaditeľ MVČK.



„Táto hrôza a dehumanizácia nás budú prenasledovať ešte celé desaťročia,“ dodal Krähenbühl.



Prímerie medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas vstúpilo do platnosti 19. januára a ukončilo 15 mesiacov trvajúci konflikt v Pásme Gazy. Po neschopnosti oboch strán dohodnúť sa na ďalších krokoch Izrael obnovil útoky v enkláve 18. marca a zastavil dodávky akejkoľvek humanitárnej oblasti do regiónu. Opakovane tvrdí, že žiada prepustenie zvyšných izraelských rukojemníkov zadržiavaných Hamasom.