Červený kríž: Vrátenie pozostatkov rukojemníkov by malo byť súkromné

Ženeva 20. februára (TASR) - Odovzdávanie tiel rukojemníkov z Pásma Gazy by sa malo odohrávať v súkromí, vyhlásil Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) po tom, čo palestínske militantné hnutie Hamas dopoludnia odovzdalo telá štyroch zosnulých izraelských rukojemníkov. Rakvy s ich telami Hamas pred odovzdaním vystavil na pódiu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Tieto operácie by sa mali vykonávať v súkromí z maximálnej úcty k zosnulým a k pozostalým. Jednoznačne tvrdíme, že každé prepustenie - či už živých alebo zosnulých - sa musí uskutočniť dôstojne a v súkromí," uviedol MVČK vo svojom vyhlásení.



Výbor tiež uviedol, že rukojemníci sa k svojim blízkym mali vrátiť živí, nie mŕtvi, píše spravodajský portál The Times of Israel (TOI).



Pred vydaním tiel do rúk MVČK Hamas a členovia ďalších ozbrojených palestínskych skupín vystavili čierne rakvy na pódiu. Za nimi bol na transparente izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyobrazený ako zakrvavený upír. Rukojemníci pravdepodobne zomreli počas izraelského ostreľovania v Pásme Gazy.



V rakvách podľa oznámení Hamasu a izraelskej vlády mali byť telesné pozostatky Širi Bibasovej a jej dvoch malých synov - Kfira a Ariela - a vyše 80-ročného Odeda Lifšica.



MVČK opakovane vyzvala, aby sa operácie prepustenia a presunu rukojemníkov vykonávali dôstojným a bezpečným spôsobom.



Na štvrtkové odovzdávanie tiel reagoval aj izraelský premiér, ktorý uviedol, že Izrael si musí "vyrovnať a vyrovná účet" s palestínskym radikálnym hnutím Hamas.



Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva vyhlásil, že vystavenie "tiel spôsobom, ktorý sme videli dnes ráno, je ohavné a kruté a odporuje medzinárodnému právu".