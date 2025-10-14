Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Červený kríž: Vrátenie tiel je väčšia výzva než prepustenie živých

Ľudia sa zhromažďujú, keď vozidlo Červeného kríža prevážajúce izraelských rukojemníkov prepustených Hamasom opúšťa miesto odovzdania smerom do Izraela v Khan Younis na juhu Pásma Gazy, pondelok 13. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Gaza/Ženeva 14. októbra (TASR) - Návrat ostatkov zostávajúcich 24 izraelských rukojemníkov je „ešte väčšou výzvou“ ako prepustenie tých, ktorí väznenie v palestínskom Pásme Gazy prežili, uviedol hovorca Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) Christian Cardon. Na svojom webe o tom informoval denník Le Monde, píše TASR.

„Hľadanie ľudských ostatkov je očividne ešte väčšou výzvou ako prepustenie tých, ktorí sú nažive,“ povedal Cardon na tlačovej konferencii OSN v Ženeve.

„Mŕtve telá si odovzdajú obe strany (Izrael aj palestínske radikálne hnutie Hamas),“ informoval MVČK, ktorý sa bude podieľať na tejto „veľmi chúlostivej operácii“. Cardon objasnil, že nevie povedať, kedy k vydaniu ostatkov dôjde.

Spravodajský web The Times of Israel (TOI) v utorok doplnil, že na lokalizácii tiel mŕtvych izraelských rukojemníkov sa v palestínskom Pásme Gazy podieľajú aj egyptské tímy.

Hamas v pondelok Izraelu vydal iba telá štyroch rukojemníkov. Izraelská strana na to reagovala obvinením, že Hamas porušuje svoj záväzok k dohode o prímerí.

Izraelská armáda v utorok potvrdila, že prvé štyri Hamasom vydané telá izraelských rukojemníkov už boli identifikované. Styční dôstojníci o tom už medzičasom informovali aj pozostalé rodiny.
