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Červený kríž: Vrchol eboly v KDR je ešte pred nami
Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) upozornila, že môže trvať aj rok, kým sa podarí zastaviť jej šírenie.
Autor TASR
Ženeva/Kinshasa 16. júna (TASR) - Epidémia infekčného ochorenia ebola v Konžskej demokratickej republike (KDR) ešte nedosiahla svoj vrchol, uviedla v utorok Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC). Zároveň upozornila, že môže trvať aj rok, kým sa podarí zastaviť jej šírenie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„To, čo vidím tu v Bunii je, že sme ešte nedosiahli vrchol epidémie,“ povedal operačný manažér IFRC Bruno Michon, ktorý sa nachádza v Bunii, hlavnom meste provincie Ituri, ktorá je ohniskom nákazy.
IFRC sa rovnako ako ďalšie organizácie, ktoré zasahujú proti epidémii priamo v teréne, obáva nedostatku testovacích kapacít, pričom federácia poukázala na to, že je veľmi náročné presne zistiť, do akej miery sa táto epidémia šíri.
„Myslím si, že vrchol nie je za nami, ale pred nami,“ vyhlásil Michon. „Obávame sa, že by to mohlo trvať aj rok, kým sa epidémia neskončí,“ dodal.
Na zvládnutie epidémie, najmä v KDR, je podľa neho potrebné vynaložiť veľké úsilie na získanie dôvery od zasiahnutých komunít. V uplynulých dňoch boli dobrovoľníci z Červeného kríža počas svojej práce v KDR vystavení nadávkam, hrozbám a dokonca aj fyzickým útokom.
Poznamenal, že dôvera je základ a bez nej nie je možné včas zachytiť prípady nákazy. „Nemôžeme zaručiť bezpečné pohreby. Nemôžeme ochrániť rodiny a nemôžeme zastaviť šírenie nákazy,“ konštatoval.
Od začiatku vyhlásenia epidémie 15. mája, potvrdili v KDR 808 prípadov eboly vrátane 192 úmrtí. Súčasnú epidémiu eboly spôsobuje variant vírusu Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína, ani liečba. Okrem Ituri, zaznamenali nákazu aj v provinciách Južné a Severné Kivu. Nákaza sa rozšírila aj do susednej Ugandy, kde zaznamenali 19 prípadov vrátane dvoch úmrtí.
„To, čo vidím tu v Bunii je, že sme ešte nedosiahli vrchol epidémie,“ povedal operačný manažér IFRC Bruno Michon, ktorý sa nachádza v Bunii, hlavnom meste provincie Ituri, ktorá je ohniskom nákazy.
IFRC sa rovnako ako ďalšie organizácie, ktoré zasahujú proti epidémii priamo v teréne, obáva nedostatku testovacích kapacít, pričom federácia poukázala na to, že je veľmi náročné presne zistiť, do akej miery sa táto epidémia šíri.
„Myslím si, že vrchol nie je za nami, ale pred nami,“ vyhlásil Michon. „Obávame sa, že by to mohlo trvať aj rok, kým sa epidémia neskončí,“ dodal.
Na zvládnutie epidémie, najmä v KDR, je podľa neho potrebné vynaložiť veľké úsilie na získanie dôvery od zasiahnutých komunít. V uplynulých dňoch boli dobrovoľníci z Červeného kríža počas svojej práce v KDR vystavení nadávkam, hrozbám a dokonca aj fyzickým útokom.
Poznamenal, že dôvera je základ a bez nej nie je možné včas zachytiť prípady nákazy. „Nemôžeme zaručiť bezpečné pohreby. Nemôžeme ochrániť rodiny a nemôžeme zastaviť šírenie nákazy,“ konštatoval.
Od začiatku vyhlásenia epidémie 15. mája, potvrdili v KDR 808 prípadov eboly vrátane 192 úmrtí. Súčasnú epidémiu eboly spôsobuje variant vírusu Bundibugyo, proti ktorému zatiaľ neexistuje schválená vakcína, ani liečba. Okrem Ituri, zaznamenali nákazu aj v provinciách Južné a Severné Kivu. Nákaza sa rozšírila aj do susednej Ugandy, kde zaznamenali 19 prípadov vrátane dvoch úmrtí.