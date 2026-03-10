< sekcia Zahraničie
Červený kríž vyhlásil výzvu na získanie 43 miliónov eur pre Irán
Autor TASR
Ženeva 10. marca (TASR) - Humanitárne potreby v Iráne prudko rastú v dôsledku vojny, uviedol v utorok Červený kríž, ktorý vyhlásil núdzovú výzvu na získanie vyše 40 miliónov eur. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC) poukázala na to, že jej výzva na získanie 40 miliónov švajčiarskych frankov (približne 43 miliónov eur) pomôže piatim miliónom ľudí počas nasledujúcich 16 mesiacov.
„Komunity v celej krajine čelia rastúcim humanitárnym potrebám v oblasti zdravotnej starostlivosti, bývania, (pitnej) vody a hygieny, duševného zdravia a psychosociálnej podpory,“ uviedla IFRC. Tieto financie pomôžu iránskemu Červenému polmesiacu (IRCS) uprednostniť osoby priamo ovplyvnené vojnou a riešiť škody, ktoré vznikli na infraštruktúre a pri narušení základných služieb.
„Vzhľadom na to, že humanitárne potreby každým dňom prudko rastú, táto núdzová výzva pomôže zvýšiť mieru život zachraňujúcej pomoci a poskytnúť podporu tým, ktorí ju najviac potrebujú,“ pripomenula vo vyhlásení vedúca delegácie IFRC v Iráne María Martínezová.
Spojené štáty a Izrael spustili 28. februára vlnu útokov na Irán, čím vyvolali vojnu, v rámci ktorej Irán zasiahol ciele vo viacerých krajinách v oblasti Perzského zálivu.
„Iránsky Červený polmesiac okamžite zmobilizoval svoju sieť zamestnancov a dobrovoľníkov, aby pomohli komunitám zasiahnutým bojmi,“ povedal Martínezová. „Práca IRCS a IFRC v teréne je životne dôležitá pre záchranu životov – každý okamih sa počíta,“ dodala.
Federácia uviedla, že 529 pobočiek IRCS vykonáva núdzové zásahy v 30 provinciách a 197 mestách. Nasadili už viac ako 2100 zásahových tímov a vyše 6500 zamestnancov a dobrovoľníkov, pričom núdzové tímy vykonávajú pátracie a záchranné operácie.
Finančné prostriedky z núdzového fondu sa okamžite použijú na zabezpečenie ubytovania, poskytovanie humanitárnej pomoci a zdravotníckych služieb, ako aj na udržiavanie vodovodných a kanalizačných služieb.
Organizácia, ktorá má viac ako 17 miliónov dobrovoľníkov vo viac ako 190 krajinách, je najväčšou humanitárnou sieťou na svete.
