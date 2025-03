Červený kríž vypísal darcovskú výzvu pre Mjanmarsko

Ženeva/Nepjito 30. marca (TASR) - Okolie druhého najväčšieho mesta v Mjanmarsku - Mandalaj - postihli v nedeľu silné otrasy, ktoré nasledovali po piatkových mohutných zemetraseniach s magnitúdom 7,7 a 6,7. Geologická služba USA (USGS) stanovila magnitúdo týchto dotrasov na 5,1. Ich epicentrum bolo zhodné s piatkovým ničivým zemetrasením. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Mjanmarská vládnuca junta v sobotu vo vyhlásení uviedla, že pri zemetraseniach zahynulo najmenej 1644 ľudí a viac ako 3400 ich utrpelo zranenia, pričom najmenej 139 ďalších je nezvestných. Okrem Mjanmarska boli piatkové otrasy citeľné aj v Thajsku, Číne a Indii.



Západné médiá však upozorňujú, že vzhľadom na problémy s komunikáciou s mjanmarskými úradmi je skutočný rozsah katastrofy neznámy. Očakáva sa, že počet obetí bude výrazne vyšší. Na základe prediktívneho modelovania americkej geologickej služby (USGS) sa predpokladá, že počet obetí v Mjanmarsku by mohol presiahnuť 10.000 a materiálne škody by mohli byť vyššie ako ročná ekonomická produkcia tejto krajiny.



O závažnosti následkov zemetrasenia svedčí aj to, že vodca junty Min Aun Hlain sa v piatok obrátil na medzinárodné spoločenstvo s výzvou o pomoc. V oblasti zasiahnutej zemetraseniami už pôsobia tímy záchranárov z Indie, Číny i Singapuru.



Medzinárodná federácia spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca spustila v nedeľu darcovskú výzvu, v ktorej rámci chce na pomoc obetiam ničivého zemetrasenia v Mjanmarsku vyzbierať viac ako 100 miliónov dolárov. Táto suma by v priebehu nasledujúcich 24 mesiacov mala pokryť pomoc pre 100.000 ľudí.



Medzičasom humanitárne agentúry opäť upozornili, že Mjanmarsko nie je pripravené čeliť katastrofe takéhoto rozsahu. Úrad pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) napr. uviedol, že jeho tímy v Mjanmarsku zápasia s vážnym nedostatkom zdravotníckeho materiálu. Problémy im spôsobujú aj škody na infraštruktúre, ako sú cesty. OCHA uviedol, že nemocnice a zdravotnícke zariadenia v oblasti postihnutej zemetrasením tiež utrpeli rozsiahle škody alebo boli úplne zničené.



Vodca junty v nedeľu vyzval „všetky vojenské a civilné nemocnice, ako aj zdravotníckych pracovníkov“, aby pri odstraňovaní následkov prírodnej katastrofy „spolupracovali koordinovaným a efektívnym spôsobom“.



Podľa denníka The Guardian aj exilová mjanmarská vláda uviedla, že bude „spolupracovať s OSN a mimovládnymi organizáciami na zaistení bezpečnosti, dopravy a zriadenia dočasných záchranných a lekárskych táborov“ v oblastiach, ktoré ovláda, vyplýva z vyhlásenia zverejneného na sociálnych sieťach.



Ľudové obranné sily (PDF), ktoré sa v Mjanmarsku snažia bojom zvrátiť prevzatie moci juntou v roku 2021, vyhlásili v nedeľu v reakcii na silné zemetrasenie dvojtýždňové čiastočné prímerie.