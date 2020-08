Červený kríž v KĽDR pomáha pri koronavíruse a záplavách

Soul 10. augusta (TASR) – Červený kríž vyslal viac než 43 000 dobrovoľníkov do Severnej Kórey na pomoc v boji proti koronavírusovej pandémii a pri odstraňovaní následkov záplav. Podpora smeruje aj do uzatvoreného mesta Kesong, oznámil v pondelok predstaviteľ Červeného kríža, ktorého citovala tlačová agentúra Reuters.



Severokórejský vodca Kim Čong-un v júli vyhlásil pre Kesong – ležiaci neďaleko hraníc s Južnou Kóreou – mimoriadny stav a obmedzenie pohybu obyvateľstva po tom, ako sa do tohto mesta vrátil muž, ktorý v roku 2017 utiekol do Južnej Kórey a mal príznaky koronavírusového ochorenia.



Silné dažďové zrážky v uplynulých dňoch vyvolali obavy z poškodenia úrody a potravinových zásob v tejto izolovanej krajine.



Dobrovoľníci pomáhajú Severokórejčanom vo všetkých deviatich provinciách s cieľom zabrániť šíreniu nového druhu koronavírusu a chrániť sa pred záplavami a zosuvmi pôdy, uviedol hovorca Medzinárodnej federácie Červeného kríža a Červeného polmesiaca Antony Balmain.



„Následkom silných dažďov a náhlych záplav sú poškodené stovky domov a zatopené rozľahlé plochy ryžových polí," povedal Balmain.



V Kesongu, ktorý bojuje s epidemiologickou situáciou aj záplavami, dobrovoľníci poskytli 2100 najviac ohrozeným rodinám celtovinu, kuchynské súpravy, prikrývky, hygienické potreby a nádoby na pitnú vodu.



Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca v júli poskytla Severnej Kórei približne 10 000 testov na koronavírus, ako aj infračervené teplomery, rúška, zdravotnícky materiál a ochranné prostriedky.



Najmenej 32 ľudí zahynulo v Severnej Kórei po 49 dňoch monzúnových zrážok, ktoré boli v krajine najdlhšie od roku 1987. Dažde spôsobili záplavy, zosuvy pôdy a vynútili si evakuácie.