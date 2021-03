Červený kríž vyzval na repatriáciu 62.000 ľudí zo sýrskych táborov

Ženeva 27. marca (TASR) - Červený kríž vyzval krajiny sveta, aby repatriovali približne 62.000 ľudí, ktorí sú zadržiavaní v táboroch pre rodinných príslušníkov tzv. Islamského štátu (IS) na severovýchode Sýrie. Upozornil, že dve tretiny zo zadržiavaných tvoria deti a že v táboroch panujú veľmi zlé podmienky, informovala agentúra Reuters.



Len v najväčšom z týchto táborov al-Hol sa nachádzajú občania približne 60 štátov, prevažne zo Sýrie a Iraku. Drvivú väčšinu obyvateľov tábora tvoria ženy a deti. Podľa Červeného kríža možno tamojšiu situáciu označiť za tragédiu odohrávajúcu sa pred zrakom celého sveta.



"Desaťtisíce detí uväznených v al-Hole, v iných táboroch či vo väzniciach možno označiť za obete. Sú obeťami bez ohľadu na to, čoho sa mohli dopustiť ony alebo ich rodičia," vyhlásil prezident Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) Peter Maurer po návšteve tohto tábora.



Červený kríž v ňom prevádzkuje nemocnicu a poskytuje tamojším obyvateľom potraviny a vodu. Preľudnený stanový tábor strážia milície sýrskych Kurdov, ktoré nevedia čo si s tamojšími zadržiavanými počať.



Maurer zdôraznil, že deti a maloletí žijúci v al-Hole nezriedka prišli o svojich rodičov, alebo boli od nich oddelení. V tábore pritom panujú nebezpečné podmienky a nezriedka tam dochádza aj k vraždám či požiarom.



Niektoré krajiny sveta odmietajú repatriovať svojich občanov z táborov na severovýchode Sýrie, pričom argumentujú bezpečnostnými rizikami. Časť z nich sa dokonca pokúsila zbaviť ich občianstva. Podľa Maurera však existujú aj pozitívne príklady repatriácie a reintegrácie.



Na základe medzinárodného práva majú pritom krajiny sveta povinnosť prijať späť svojich občanov. V prípade, že existujú dôkazy o ich trestnej činnosti, mali by ich následne postaviť pred súd a zaistiť im spravodlivý proces pred svojimi súdmi.