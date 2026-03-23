Červený kríž vyzval na zastavenie útokov na infraštruktúru
Za najalarmujúcejšie označila možné škody na jadrových zariadeniach.
Autor TASR
Ženeva 23. marca (TASR) - Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) so sídlom v Ženeve v pondelok vyzval na zastavenie útokov na kritickú infraštruktúru na Blízkom východe. Zároveň varoval pred možnými nezvratnými následkami pokračujúcich bojov, informuje TASR podľa tlačového vyhlásenia MVČK.
„Vojna proti základnej infraštruktúre je vojnou proti civilistom. Musí sa to skončiť. Každé úsilie o zmiernenie napätia je kľúčové,“ vyhlásila prezidentka MVČK Mirjana Spoljaričová. Upozornila, že úmyselné útoky na základné služby a civilnú infraštruktúru môžu predstavovať vojnové zločiny. Zároveň vyzvala na ukončenie vojny skôr, než sa konflikt dostane do bodu, „z ktorého nebude návratu“.
Za najalarmujúcejšie označila možné škody na jadrových zariadeniach. „Poškodenie týchto miest by mohlo mať nezvratné následky, a preto sa na ne vzťahujú prísnejšie ochranné opatrenia podľa pravidiel vojnového práva,“ doplnila.
Spoljaričová upozornila už pred troma týždňami, bezprostredne po začiatku bojov medzi USA, Izraelom a Iránom, že vojna na Blízkom východe vystavuje civilistov vážnemu nebezpečenstvu.
