Červený kríž vyzýva na väčšie dodávky pomoci do Pásma Gazy

Ženeva 8. januára (TASR) - Červený kríž v stredu vyzval na poskytnutie bezpečného a ničím neobmedzeného prístupu do Pásma Gazy pre humanitárnych pracovníkov s cieľom dodať do oblasti potrebnú pomoc. TASR píše na základe správy agentúry AFP.



"Bez takéhoto prístupu budú deti mrznúť na smrť... rodiny budú hladovať. Bez takéhoto prístupu nemôžu humanitárni pracovníci zachraňovať životy," vyhlásil generálny tajomník Medzinárodného hnutia Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFCR) Jagan Chapagain.



IFCR uviedlo, že zima zhoršuje životné podmienky tamojších obyvateľov. Silný dážď a záplavy podľa neho spustošili provizórne prístrešky v regióne a ľudia majú v poškodených stanoch až 30 centimetrov vody.



Podľa IFCR sa palestínsky Červený polmesiac (PRCS) snaží poskytovať núdzové zdravotnícke služby a zásoby ľuďom v Pásme Gazy, ale pomoc je nedostatočná.



IFCR vyjadrilo poľutovanie nad "pokračujúcimi útokmi na zdravotnícke zariadenia v celom Pásme Gazy". Podľa správy OSN z minulého piatka čiastočne pracuje len 16 z 36 nemocníc a ich kapacita 1800 lôžok nie je ani zďaleka dostačujúca.



Sever Pásma Gazy je po izraelských útokoch od konca decembra bez funkčných nemocníc.



IFCR zdôraznilo, že na humanitárnu situáciu malo dramatický vplyv uzavretie hlavného hraničného priechodu Rafah do Egypta na juhu palestínskeho územia v máji minulého roka.