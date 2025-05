Červený kríž: Zákaz pomoci v Pásme Gazy môže mať vážne následky

Ženeva 2. mája (TASR) - Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) v piatok varoval pred dopadom dvojmesačnej izraelskej blokády humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, kvôli čomu je „na pokraji úplného kolapsu“, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



„Bez okamžitého obnovenia dodávok pomoci nebude mať MVČK prístup k potravinám, liekom a životne dôležitým materiálom potrebným na udržanie mnohých svojich programov v Pásme Gazy,“ uviedol MVČK vo vyhlásení. „Situácia sa nesmie a nemôže ďalej vystupňovať,“ dodal.



„Ak bude blokáda pokračovať, programy, ako sú spoločné kuchyne MVČK, ktoré často poskytujú jediné jedlo, aké ľudia denne dostanú, budú môcť fungovať už len niekoľko týždňov,“ varoval. MVČK tiež upozornil, že v nemocnici, ktorú v palestínskej enkláve prevádzkuje, „chýbajú zdravotnícke potreby a niektoré základné lieky a spotrebný materiál sú už vyčerpané“.



MVČK zdôraznil, že podľa medzinárodného humanitárneho práva „je Izrael povinný použiť všetky dostupné prostriedky na zabezpečenie uspokojenia základných potrieb civilného obyvateľstva pod jeho kontrolou“. „Medzinárodné humanitárne právo je jasné: zdravotnícky personál a zdravotnícke zariadenia musia byť rešpektované a chránené za každých okolností,“ dodal MVČK.



„Do Pásma Gazy musí byť umožnený vstup pomoci. Rukojemníci musia byť prepustení. Civilisti musia byť chránení... Bez okamžitých opatrení sa Gaza ešte viac prepadne do chaosu, ktorý humanitárne úsilie nebude schopné zmierniť,“ vyhlásil MVČK.



Izrael prerušil dodávky humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, kde žije asi 2,3 milióna obyvateľov, 2. marca a obnoviť ich nechce, kým Hamas neprepustí všetkých izraelských rukojemníkov. Podľa neho palestínske militantné hnutie zadržiava 59 rukojemníkov, z ktorých je 24 nažive.