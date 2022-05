Červený kríž zaregistroval stovky vojnových zajatcov z Mariupola

Kyjev 19. mája (TASR) - Ruská armáda vo štvrtok oznámila, že sa vzdali ďalší ukrajinskí bojovníci zabarikádovaní v obliehaných oceliarňach Azovstaľ v meste Mariupol a celkový počet týchto vojakov, ktorí opustili oceliarne, tak stúpol na 1730. Červený kríž zároveň oznámil, že zaregistroval už stovky týchto vojnových zajatcov. Informácie priniesli tlačové agentúry AP a AFP.



Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) spresnil, že registrácia ukrajinských vojnových zajatcov, medzi ktorými sú aj ranení bojovníci, sa začala v utorok 17. mája na základe dohody medzi Ruskom a Ukrajinou.



Humanitárna organizácia so sídlom vo švajčiarskej Ženeve, ktorá má skúsenosti s vojnovými zajatcami a s ich výmenami medzi znepriatelenými stranami, však vyhlásila, že jej tím neprevážal bojovníkov z Azovstaľu na "tie miesta, kde sú teraz zadržiavaní" – a ktoré neboli konkretizované.



Ukrajinskí bojovníci, ktorí sa vynorili zo zruinovaných oceliarní Azovstaľ, keď od svojej armády dostali rozkaz odísť z tejto poslednej bašty odporu v Rusmi zničenom Mariupole, čelia neistému osudu. Niektorých odviezli Rusi do bývalej trestaneckej kolónie na ukrajinskom území ovládanom separatistami podporovanými Moskvou.



Kým Ukrajina dúfa, že svojich vojakov dostane späť vďaka výmene vojnových zajatcov, Rusko sa vyhráža, že niektorých postaví pred súd za vojnové zločiny.



Červený kríž upozornil na pravidlá ženevských dohovorov, podľa ktorých má mať organizácia možnosť urobiť rozhovory so zajatcami "bez svedkov" a tieto návštevy nesmú byť "obmedzované".



MVČK nespresnil, o koľko vojnových zajatcov ide.



Nie je tiež jasné, koľko bojovníkov ešte v oceliarňach zostáva. Rusko predtým odhadovalo, že bojuje proti približne 2000 vojakom v Azovstali.



Vysokopostavený predstaviteľ tejto oblasti podporovaný Ruskom Denis Pušilin uviedol, že ukrajinských vojakov z Azovstaľu, ktorí potrebujú lekársku starostlivosť, hospitalizovali, ostatných umiestnili do zadržiavacieho zariadenia. Takisto tvrdil, že zástupcom Červeného kríža umožnili urobiť kontrolu zadržiavacieho zariadenia, ale túto informáciu nie je zatiaľ možné overiť, píše AP.



Organizácia na ochranu ľudských práv Amnesty International (AI) už skôr vyhlásila, že Červený kríž musí dostať možnosť okamžite navštíviť bojovníkov z Mariupola, ktorí sa vzdali. Podľa zástupcu riaditeľa AI v regióne Denisa Krivošejeva vykonávajú ruské sily na Ukrajine nezákonné popravy a obrancov Azovstaľu "nesmie postihnúť rovnaký osud".



Napriek porážke v Mariupole istota Ukrajiny silnie, pretože dokázala dostať boje proti ruským silám do faktickej patovej situácie.



Aj napriek pádu Mariupola ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že širšia invázia Ruska je "absolútnym krachom". Na sociálnej sieti Telegram napísal, že jeho ľud je stále "silný, nezlomný, statočný a slobodný".