Červený kríž žiada ochranu pre zdravotnícke zariadenia v Gaze

Ženeva 10. novembra (TASR) - Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) požaduje ochranu zdravotníckych zariadení a pracovníkov v Pásme Gazy. V piatok upozornil, že zdravotnícky systém v palestínskej enkláve sa dostal do bodu, z ktorého niet návratu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Ničenie ovplyvňujúce nemocnice v Gaze sa stáva neúnosným a musí sa zastaviť," uviedol šéf delegácie MVČK v Gaze William Schomburg. "Životy tisícok civilistov, pacientov a zdravotníckeho personálu sú ohrozené," dodal.



MVČK uviedol, že jeho tímy v posledných dňoch doručili dôležité zásoby do zdravotníckych zariadení v Pásme Gazy. Tamojšia situácia vážne ovplyvňuje nemocnice a záchranné služby a vyberá si daň na civilistoch, pacientoch a personále.



"Preťažené, fungujúce na dochádzajúcich zásobách a vo zvýšenej miere nebezpečné, zdravotnícky systém v Gaze dosiahol bod, z ktorého neexistuje návrat," uviedol MVČK.



Najnovšiu vojnu medzi Izraelom a hnutím Hamas odštartoval teroristický útok Hamasu na územie Izraela 7. októbra, pri ktorom zomrelo viac než 1400 ľudí, väčšinou civilistov. Ďalších vyše 240 ľudí odvliekli do Pásma Gazy ako rukojemníkov.



Izrael reagoval masívnym bombardovaním i pozemnými útokmi na palestínsku enklávu ovládanú Hamasom od roku 2007. Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva v Gaze si izraelské útoky vyžiadali už viac než 11.000 obetí.