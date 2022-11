Červený kríž: Zima znásobí humanitárne problémy v Afganistane

Kábul 21. novembra (TASR) - Nástup zimy v Afganistane znásobí akútne humanitárne problémy, s ktorými už teraz zápasí polovica tejto juhoázijskej krajiny, upozornil v rozhovore pre agentúru AP riaditeľ humanitárnych operácií Medzinárodného výboru Červeného kríža Martin Schüepp.



Schüepp konštatoval, že zmena mocenských pomerov, keď v auguste roku 2021 Afganistan opäť ovládlo fundamentalistické hnutie Taliban, spôsobila ekonomické škody a priviedla milióny ľudí do chudoby a hladu. Zahraničná pomoc pre Afganistan sa nástupom talibov k moci takmer zo dňa na deň zastavila, pripomína agentúra AFP.



Nástup zimy podľa Schüeppa znásobí súčasné akútne humanitárne problémy v Afganistane. Vysvetlil, že ceny v Afganistane stúpajú z celého radu dôvodov, ale spôsobujú to aj sankcie uvalené na režim talibov.



Schüepp v rozhovore pre AFP upozornil, že tieto sankcie sú výzvou pri včasnom získavaní pomoci a zásob pre obyvateľstvo Afganistanu. Označil preto za kľúčové, aby "všetky sankcie mali humanitárne výnimky, aby organizácie ako MVČK mohli pokračovať vo svojej práci."



Dodal, že Červený kríž už teraz každý mesiac vypláca mzdy 10.500 zdravotníkom, aby zabezpečil, že v Afganistane budú fungovať základné zdravotnícke služby.



"Sme si veľmi vedomí toho, že našou primárnou úlohou nie je platiť mzdy zdravotníckemu personálu. Ako humanitárna organizácia na to nemáme najlepšie predpoklady. Urobili sme to výnimočne, aby sme zabezpečili, že služby budú naďalej poskytované," vysvetlil Schüepp.



Schüepp, ktorý bol na svojej prvej návšteve Afganistanu ako riaditeľ operácií MVČK od prevzatia moci Talibanom, uviedol, že jeho organizácia "živí" aj väčšinu väzňov v krajine. Nedokázal však bezprostredne povedať, o koľko väzňov ide.



Islamský emirát Afganistan – ako Taliban nazval afganský štátny útvar po svojom nástupe k moci – neuznala žiadna krajina na svete, a tým je medzinárodne izolovaný. Fundamentalistické hnutie talibov vládlo Afganistanu aj v 90. rokoch; v roku 2001 bolo však v rámci vojenskej operácie západných spojencov v reakcii na teroristické útoky na USA zosadené.