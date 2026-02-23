< sekcia Zahraničie
Červený: Nikdy sme nespochybnili, že dochádza ku klimatickej zmene
Babiš na pondelkovej tlačovej konferencii dodal, že sú rôzne názory - niektoré hovoria, že klimatická zmena je, a iné zasa tvrdia, že nie je.
Autor TASR
Praha 23. februára (TASR) - Strana Motoristi sebe, ktorej členom je nový český minister životného prostredia Igor Červený, podľa jeho slov nikdy nespochybnila, že dochádza ku klimatickej zmene. Zastáva však stanovisko, že označenie klimatická kríza je zbytočné a mladým spôsobuje duševné ochorenia. Povedal to v pondelok po rokovaní vlády, na ktorom sa prvýkrát ako minister zúčastnil. Premiér Andrej Babiš uviedol, že on sa označeniami vedcov nezaoberá, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„My sme nikdy nespochybnili, že dochádza ku klimatickej zmene. My sme povedali, že je zbytočné nazývať to klimatickou krízou. Rozumiete tomu rozdielu?... Pomenovanie klimatická kríza a jeho medializácia spôsobujú duševné ochorenia mladých generácií Alfa a Z – je to tzv. klimatická tieseň... Takže my hovoríme, áno, sme si plne vedomí toho, že dochádza ku klimatickej zmene a včera som aj povedal, že som si plne vedomý aj toho, že k tomu prispieva aj ľudstvo,“ povedal minister.
Práve v nedeľu o tejto téme diskutoval v relácii Otázky Václava Moravca. České médiá pripomenuli, že vládny splnomocnenec pre klimatickú politiku a Green Deal Filip Turek v minulosti odmietol vedecký konsenzus, že za klimatickú zmenu môže predovšetkým pôsobenie ľudí. Na to Červený v nedeľu reagoval, že ľudia síce majú nejaký podiel na klimatickej zmene, otázka je však, aký veľký. V pondelok uviedol, že chce Česko postupne a racionálne na klimatickú zmenu pripravovať.
Babiš na pondelkovej tlačovej konferencii dodal, že sú rôzne názory - niektoré hovoria, že klimatická zmena je, a iné zasa tvrdia, že nie je. Podotkol, že sa tým nezaoberá, ale zaujíma ho napríklad to, ako EÚ prostredníctvom emisných povoleniek „ničí“ európske hospodárstvo. „Toto my riešime, pretože to je naša úloha, aby sme občanom zabezpečili lacné energie. Ja som dostal rôzne štúdie o klíme. Videl som veci, ktoré to dokazujú. Na druhej strane som dostal nejaké vyjadrenie, že to bolo len vyjadrenie úzkej skupiny vedcov. Ale toto ja skutočne neriešim,“ dodal Babiš.
„My sme nikdy nespochybnili, že dochádza ku klimatickej zmene. My sme povedali, že je zbytočné nazývať to klimatickou krízou. Rozumiete tomu rozdielu?... Pomenovanie klimatická kríza a jeho medializácia spôsobujú duševné ochorenia mladých generácií Alfa a Z – je to tzv. klimatická tieseň... Takže my hovoríme, áno, sme si plne vedomí toho, že dochádza ku klimatickej zmene a včera som aj povedal, že som si plne vedomý aj toho, že k tomu prispieva aj ľudstvo,“ povedal minister.
Práve v nedeľu o tejto téme diskutoval v relácii Otázky Václava Moravca. České médiá pripomenuli, že vládny splnomocnenec pre klimatickú politiku a Green Deal Filip Turek v minulosti odmietol vedecký konsenzus, že za klimatickú zmenu môže predovšetkým pôsobenie ľudí. Na to Červený v nedeľu reagoval, že ľudia síce majú nejaký podiel na klimatickej zmene, otázka je však, aký veľký. V pondelok uviedol, že chce Česko postupne a racionálne na klimatickú zmenu pripravovať.
Babiš na pondelkovej tlačovej konferencii dodal, že sú rôzne názory - niektoré hovoria, že klimatická zmena je, a iné zasa tvrdia, že nie je. Podotkol, že sa tým nezaoberá, ale zaujíma ho napríklad to, ako EÚ prostredníctvom emisných povoleniek „ničí“ európske hospodárstvo. „Toto my riešime, pretože to je naša úloha, aby sme občanom zabezpečili lacné energie. Ja som dostal rôzne štúdie o klíme. Videl som veci, ktoré to dokazujú. Na druhej strane som dostal nejaké vyjadrenie, že to bolo len vyjadrenie úzkej skupiny vedcov. Ale toto ja skutočne neriešim,“ dodal Babiš.