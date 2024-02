Červený polmesiac: Izrael vtrhol do nemocnice v meste Chán Júnis

Gaza 9. februára (TASR) - Izraelské sily v piatok vtrhli do nemocnice v meste Chán Júnis na juhu Pásma Gazy, informoval prevádzkovateľ tejto nemocnice palestínsky Červený polmesiac. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Okupačné (izraelské) sily vtrhli do nemocnice al-Amal a začali ju prehľadávať. Máme problém spojiť sa s naším personálom v nemocnici," uviedol Červený polmesiac vo svojom vyhlásení.



Izraelská armáda situáciu bezprostredne nekomentovala.



Červený polmesiac už vo štvrtok informoval o intenzívnom ostreľovaní v okolí nemocnice. Organizácia zároveň v posledných dňoch opakovane žiadala o zásobovanie a ochranu tejto nemocnice a hlásila vážny nedostatok kyslíka, liekov a paliva do generátorov.



Začiatkom týždňa z tejto nemocnice evakuovali približne 8000 ľudí. Červený polmesiac zverejnil video, na ktorom zdravotník preváža po zničenej ulici staršiu ženu na nemocničnom lôžku. Po evakuácii tam zostalo približne 40 vysídlencov, 80 pacientov a 100 zamestnancov.



Nemocnice majú podľa vojnových zákonov osobitnú ochranu. Napriek tomu boli za posledné štyri mesiace v Pásme Gazy opakovanými cieľmi útokov.



OSN v stredu uviedla, že v tejto palestínskej enkláve už nie je žiadna plne funkčná nemocnica, v obmedzenej kapacite funguje len niečo viac ako tretina nemocníc.



Vojna v Pásme Gazy sa začala po teroristickom útoku palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael vlani v októbri, pri ktorom podľa izraelských údajov militanti z tohto hnutia zabili približne 1160 ľudí, väčšinou civilistov.



Izrael v reakcii na útok spustil masívnu vojenskú ofenzívu, pri ktorej doteraz podľa gazských úradov zahynulo takmer 28.000 ľudí, taktiež prevažne civilistov. Zranenia tam utrpelo ďalších 67.000 ľudí.