Červený polmesiac: Izraelské tanky obliehajú nemocnicu v Pásme Gazy

Gaza 16. novembra (TASR) - Palestínsky Červený polmesiac vo štvrtok uviedol, že izraelské tanky obliehajú nemocnicu al-Ahlí v Pásme Gazy. Podľa neho ide o "násilný útok" na toto zdravotnícke zariadenie, informuje agentúra AFP a stanica Sky News.



"Zdravotnícke tímy sa nemôžu pohybovať (po nemocnici) a dostať sa k zraneným," napísal Červený polmesiac na sociálnej sieti X (predtým Twitter).



Izrael tvrdí, že palestínske militantné hnutie Hamas využíva nemocnice ako svoje základne, respektíve že do nich umiestňuje svoje veliteľské či kontrolné centrá a využíva tak palestínskych civilistov ako ľudské štíty. Podľa ministerstva riadeného Hamasom nefunguje v Pásme Gazy 26 z 35 nemocníc, pričom ostatných deväť je tiež len čiastočne funkčných.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) predtým varovala, že z nemocnice Šifá, najväčšieho zdravotníckeho zariadenia v palestínskej enkláve, je "takmer cintorín". Izraelská armáda spustila v stredu raziu v tejto nemocnici, pod ktorou sa podľa nej nachádza veliteľské centrum Hamasu. Vo štvrtok tiež do operácie nasadila buldozéry na prerážanie stien.



Pod nemocnicou Šifá si podľa izraelskej armády Hamas vybudoval tunely a používa ju aj ako úkryt pre svojich veliteľov. Hamas tieto tvrdenia odmieta.



Podľa WHO sa v Pásme Gazy nachádzalo pred vojenským konfliktom 3500 nemocničných postelí. Tento počet v súčasnosti odhaduje na 1400.



Palestínske ministerstvo vo štvrtok tvrdilo, že má problémy s aktualizáciou údajov o počte obetí, ale počet zranených podľa neho dosiahol 29.000.



Podľa izraelských úradov zabili militanti z Hamasu pri teroristickom útoku zo 7. októbra na Izrael 1200 ľudí, väčšinou civilistov. Hamas navyše zajal asi 240 osôb.



Izraelská armáda na útok Hamasu reagovala bombardovaním pásma Gazy a spustením pozemnej operácie s cieľom zničiť toto militantné hnutie. Palestínske úrady riadené Hamasom hlásili, že pri odvetných izraelských úderoch dosiaľ zahynulo viac ako 11.500 ľudí, väčšinou civilistov.