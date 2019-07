Červený polmesiac vytiahol z mora pri pobreží Líbye telá 62 migrantov

Miestne úrady telá zhromažďujú a uskladňujú, kým pre ne nájdu hroby, povedal zdroj na radnici v al-Chumse.

Tripolis 26. júla (TASR) - Pracovníci líbyjského Červeného polmesiaca vytiahli v piatok z vody telá 62 migrantov - deň po jednom z najtragickejších potopení člnov v Stredozemnom mori v tomto roku. Informoval o tom Červený polmesiac, na ktorý sa odvolala tlačová agentúra AFP.



"Naše tímy vytiahli z vody od štvrtka večera telá 62 migrantov," uviedol šéf útvaru líbyjskej humanitárnej organizácie Abdalmunajm abú Subajh.



Humanitárne organizácie vo štvrtok oznámili, že po potopení preťaženého člna pri pobreží Líbye je nezvestných vyše 100 migrantov. Čln sa potopil neďaleko prístavného mesta al-Chums, východne od líbyjskej metropoly Tripolis.



Líbyjská pobrežná stráž zachránila približne 145 migrantov. Rybári k tragédii uviedli, že vody sú plné tiel plávajúcich na hladine.



"Telá stále a nepretržite plávajú na breh, nie je možné uviesť celkový počet," dodal abú Subajh.



Miestne úrady telá zhromažďujú a uskladňujú, kým pre ne nájdu hroby, povedal zdroj na radnici v al-Chumse.



Migranti smerovali na more na troch člnoch priviazaných k sebe, vysvetlila charitatívna organizácia Lekári bez hraníc (MSF).



Preživší migranti hlásili celkovo takmer 400 ľudí na palube, informoval agentúru AFP šéf misie MSF Julien Raickman.



Šéf Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) Filippo Grandi označil potopenie migrantov za "najhoršiu tragédiu v Stredozemnom mori v tomto roku".



K prevráteniu došlo len niekoľko týždňov po tom, čo okolo 68 migrantov zahynulo, keď sa ich loď smerujúca do Talianska potopila pri pobreží Tuniska.



Líbya, ktorá sa zmieta v chaose od povstania v roku 2011, keď zvrhli a zabili autoritárskeho vodcu Muammara Kaddáfího, je už dlho hlavnou tranzitnou trasou pre migrantov, predovšetkým zo subsaharskej Afriky. Títo ľudia sa zúfalo snažia dostať do Európy.