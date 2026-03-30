Pondelok 30. marec 2026
Červený polmesiac:Vojna v Iráne poškodila vyše 100.000 civilných budov

ohľad na vraky áut v priestoroch zničeného autoservisu po americko-izraelských útokoch v Teheráne. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Teherán 30. marca (TASR) - Americké a izraelské útoky v Iráne doposiaľ poškodili alebo zničili už viac ako 100.000 civilných budov, informoval v nedeľu iránsky Červený polmesiac. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

Iba v hlavnom meste Teheráne bolo zasiahnutých takmer 40.000 obytných budov a obchodných priestorov, uviedla organizácia vo svojom príspevku na platforme X.

Červený polmesiac tiež napísal, že za posledné štyri týždne bolo napadnutých aj približne 600 škôl a takmer 300 zdravotníckych zariadení. DPA zdôrazňuje, že sa jej tieto informácie nepodarilo nezávisle overiť.

Agentúra dodáva, že podľa posledných údajov, ktoré zverejnilo iránske ministerstvo zdravotníctva, zahynulo v Iráne od začiatku konfliktu 28. februára viac ako 1900 ľudí vrátane 240 žien a viac ako 200 detí. V rovnakom období utrpelo zranenia viac ako 24.800 osôb.
