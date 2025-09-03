Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 3. september 2025Meniny má Belo
< sekcia Zahraničie

Česi budú Ukrajine pomáhať do roku 2030, ročne vyčlenia 41 miliónov

.
Na snímke český minister zahraničných vecí Jan Lipavský. Foto: TASR - Barbora Vizváryová

Primárne ide o zaistenie zdravotnej starostlivosti, núdzového prístrešia, prístupu ku vzdelaniu, k energii a teplu, odmínovanie poľnohospodárskej pôdy či o pomoc s kybernetickou bezpečnosťou.

Autor TASR
Praha 3. septembra (TASR) - Česká vláda schválila pokračovanie národného programu pomoci Ukrajine až do roku 2030. Ročne na program vyhradí jednu miliardu korún (takmer 41 miliónov eur). V stredu to oznámil český minister zahraničných vecí Jan Lipavský, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Podpora Ukrajiny je pre Česko kľúčová. Pomáha samotnej Ukrajine, ale posilňuje aj našu vlastnú bezpečnosť. Je dôležité, že Česko pomáha Ukrajine nielen vojensky, ale tiež humanitárne a pri obnove... Chceme, aby sa do obnovy zapojili aj české firmy a dlhodobo tam pôsobili,“ povedal Lipavský.

Primárne ide o zaistenie zdravotnej starostlivosti, núdzového prístrešia, prístupu ku vzdelaniu, k energii a teplu, odmínovanie poľnohospodárskej pôdy či o pomoc s kybernetickou bezpečnosťou. Rovnako chce ČR pomôcť s demokratickou transformáciou Ukrajiny a jej zbližovaním so štandardmi EÚ. Česko okrem iného financuje protikorupčné opatrenia a podporuje občiansku spoločnosť a slobodné médiá.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
.

Neprehliadnite

Putin na stretnutí s Ficom vyzdvihol zahraničnú politiku SR

OTESTUJTE SA: Ovládate históriu? Zistite, čo všetko (ne)viete o SNP

KOMENTÁR J. HRABKA: Peking a Užhorod

Premiér Fico odovzdal cenu A. Dubčeka Grmanovi, Banášovi a Telenskému