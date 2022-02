Česi by mali opustiť Ukrajinu i Bielorusko, odporúča ministerstvo

Praha 12. februára (TASR) - České ministerstvo zahraničných vecí vydalo v sobotu varovanie pred cestou na Ukrajinu a odporučilo českým občanom, ktorí sa tam momentálne nachádzajú, opustiť túto krajinu. Rezort správu vydal po zasadnutí pracovnej skupiny, ktorá sa zaoberala vyhodnotením bezpečnostnej situácie vo východnej Európe, píšu webové Novinky.cz.



"V súvislosti so stupňovaním hrozby ruskej vojenskej agresie proti Ukrajine ministerstvo zahraničných vecí ČR na základe odporúčaní tejto skupiny a platných mechanizmov krízového riadenia varuje pred cestou na územie Ukrajiny a Bieloruska. Občanom, ktorí sa tu nachádzajú, odporúča zvážiť opustenie týchto krajín," uviedol príslušný vládny rezort.



"S ohľadom na stále sa zvyšujúcu pravdepodobnosť náhleho a podstatného zhoršenia sa bezpečnostnej situácie v súvislosti s veľmi vysokým napätím medzi Ruskom a Ukrajinou ministerstvo zahraničných vecí ČR varuje pred cestami do Bieloruska. Pokiaľ už v krajine ste a napriek varovaniu sa rozhodnete zostať, dbajte počas pobytu na maximálnu opatrnosť, sledujte dôveryhodné médiá a majte pripravený plán evakuácie pre prípad núdze," uviedol rezort.



K situácii sa vyjadril aj český minister vnútra Vít Rakušan. "Zbierame všetky dostupné informácie, nechceme prispievať k panike, ale obozretnosť je v tejto chvíli určite na mieste," uviedol. Podľa neho ak by sa situácia na Ukrajine vyhrotila, Česko je pripravené dostať svojich občanov do bezpečia.



České veľvyslanectvo v Kyjeve bude naďalej pracovať, krajinu však opustia rodinní príslušníci vyslaných pracovníkov.



Napätie medzi Ukrajinou a Ruskom v uplynulých dňoch silnie. Americký server Politico v sobotu uviedol, že k napadnutiu Ukrajiny Ruskom by mohlo dôjsť v nadchádzajúcich dňoch, konkrétne v stredu 16. februára. Aj denník Wall Street Journal uviedol, že USA oznámili spojencom, že k útoku by mohlo dôjsť v stredu.



Kríza medzi Západom a Ruskom pre Ukrajinu sa vyostrila natoľko, že viaceré krajiny vyzvali svojich občanov, aby bezodkladne opustili Ukrajinu. Patria medzi ne Spojené štáty, Británia, Nemecko, Holandsko, Španielsko, Lotyšsko, Estónsko, Japonsko, Austrália, Nový Zéland alebo Kuvajt.



Rezort slovenskej diplomacie rozhodol o stiahnutí rodinných príslušníkov vyslaných zamestnancov na Zastupiteľskom úrade SR v Kyjeve a Generálnom konzuláte SR v Užhorode. Urobil tak po sobotňajšom zasadnutí krízového štábu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a vyhodnotení dostupných spravodajských informácií.