< sekcia Zahraničie
Česi čakajú na Dostála, Kořenář: „S prepáčením, je mi to jedno“
Česi čakali na Dostálovu výstupnú zdravotnú prehliadku v klube, no podľa neoficiálnych správ zrejme Čechov neposilní.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Fribourg 16. mája (TASR) - Český hokejový brankár Josef Kořenář bol v úvodnom zápase na MS vo Švajčiarsku oporou tímu, keď si vo svojom debute pripísal 19 zákrokov. Po stretnutí ho tešil úspešný vstup do turnaja a príliš ho nerozhodila ani informácia, že vedenie tímu pracuje na príchode gólmana Anaheimu Lukáša Dostála.
„S prepáčením, je mi to jedno,“ citoval Kořenářa portál idnes.cz. Dostálovi sa nedávno skončila sezóna v NHL, keď Ducks vypadli v 2. kole play off s Vegas. Česi čakali na Dostálovu výstupnú zdravotnú prehliadku v klube, no podľa neoficiálnych správ zrejme Čechov neposilní. Kořenář tvorí vo Fribourgu brankársku trojicu s Dominikom Pavlátom a Petrom Kváčom. Pravdepodobne by to bol tretí menovaný, komu by v prípade Dostálovho príchodu zostal povestný „Čierny Peter“. „My sme tu s chlapcami v trojici a to, či niekto príde alebo nepríde, neovplyvníme,“ konštatoval Kořenář.
Debutu na MS sa dočkal ako 28-ročný. Súčasťou tímu bol už vlani na MS vo Švédsku, no ako trojka sa popri Danovi Vladařovi a Karlovi Vejmelkovi nedostal do bránky. Tentoraz ho tréner Radim Rulík nasadil ako jednotku už do prvého zápasu. Dáni ho v prvej tretine príliš nepreverili, Česi im dovolili iba jednu strelu na bránku. V druhej časti mal viac práce, no súperovi za stavu 2:0 nedovolil vrátiť sa do zápasu. Inkasoval až v 58. minúte, keď ho prekonal Mikkel Aagaard. „Podal výborný výkon. V druhej tretine nás podržal, predviedol skvelé zákroky,“ uviedol Rulík.
Česi potvrdili pozíciu favorita a víťazstvom nad Dánmi 4:1 ukázali, že sú jeden z hlavných ašpirantov na postup zo základnej B-skupiny. Dáni, ktorí boli v závere prípravy súperi Slovákov, vstúpili do turnaja s cieľom popasovať sa o postup do štvrťfinále. Vlani v ňom šokovali favorizovanú Kanadu, ktorú zdolali 2:1 a napokon obsadili 4. priečku.
Na toto umiestnenie by radi nadviazali aj vo Švajčiarsku, hoci v tíme absentuje viacero vlaňajších lídrov vrátane útočníkov Nikolaja Ehlersa a Oscara Fiskera Mölgaarda. „Tento rok je v našom tíme veľa nových a mladých hráčov, ktorí si zvykajú na tempo MS. Každý turnaj má svoj vlastný príbeh. Musíme sa čo najskôr adaptovať a do každého zápasu ísť s tým, že je najdôležitejší. Proti Česku sme sa málokedy dostali zo svojej zóny. Hneď sme cítili, že toto je najvyššia úroveň a nie sme na ňu zvyknutí. V druhej tretine sme sa zlepšili a vrátili sa do hry. Odohrali sme dobrý zápas, no musíme rešpektovať silu súpera,“ povedal kapitán Jesper Jensen Aabo.
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák/
„S prepáčením, je mi to jedno,“ citoval Kořenářa portál idnes.cz. Dostálovi sa nedávno skončila sezóna v NHL, keď Ducks vypadli v 2. kole play off s Vegas. Česi čakali na Dostálovu výstupnú zdravotnú prehliadku v klube, no podľa neoficiálnych správ zrejme Čechov neposilní. Kořenář tvorí vo Fribourgu brankársku trojicu s Dominikom Pavlátom a Petrom Kváčom. Pravdepodobne by to bol tretí menovaný, komu by v prípade Dostálovho príchodu zostal povestný „Čierny Peter“. „My sme tu s chlapcami v trojici a to, či niekto príde alebo nepríde, neovplyvníme,“ konštatoval Kořenář.
Debutu na MS sa dočkal ako 28-ročný. Súčasťou tímu bol už vlani na MS vo Švédsku, no ako trojka sa popri Danovi Vladařovi a Karlovi Vejmelkovi nedostal do bránky. Tentoraz ho tréner Radim Rulík nasadil ako jednotku už do prvého zápasu. Dáni ho v prvej tretine príliš nepreverili, Česi im dovolili iba jednu strelu na bránku. V druhej časti mal viac práce, no súperovi za stavu 2:0 nedovolil vrátiť sa do zápasu. Inkasoval až v 58. minúte, keď ho prekonal Mikkel Aagaard. „Podal výborný výkon. V druhej tretine nás podržal, predviedol skvelé zákroky,“ uviedol Rulík.
Česi potvrdili pozíciu favorita a víťazstvom nad Dánmi 4:1 ukázali, že sú jeden z hlavných ašpirantov na postup zo základnej B-skupiny. Dáni, ktorí boli v závere prípravy súperi Slovákov, vstúpili do turnaja s cieľom popasovať sa o postup do štvrťfinále. Vlani v ňom šokovali favorizovanú Kanadu, ktorú zdolali 2:1 a napokon obsadili 4. priečku.
Na toto umiestnenie by radi nadviazali aj vo Švajčiarsku, hoci v tíme absentuje viacero vlaňajších lídrov vrátane útočníkov Nikolaja Ehlersa a Oscara Fiskera Mölgaarda. „Tento rok je v našom tíme veľa nových a mladých hráčov, ktorí si zvykajú na tempo MS. Každý turnaj má svoj vlastný príbeh. Musíme sa čo najskôr adaptovať a do každého zápasu ísť s tým, že je najdôležitejší. Proti Česku sme sa málokedy dostali zo svojej zóny. Hneď sme cítili, že toto je najvyššia úroveň a nie sme na ňu zvyknutí. V druhej tretine sme sa zlepšili a vrátili sa do hry. Odohrali sme dobrý zápas, no musíme rešpektovať silu súpera,“ povedal kapitán Jesper Jensen Aabo.
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák/