Česi majú najlepší vzťah k slovenskej menšine, najhorší k Rusom

Praha 21. júla (TASR) - Z národnostných menšín, ktoré žijú v Česku, prejavujú Česi najväčšie sympatie k Slovákom, s výraznejším odstupom potom k Vietnamcom a Poliakom. Naopak, najhoršie vnímajú Rusov, Rómov a Arabov. Počet ľudí, ktorí vyjadrili rozhodné antipatie voči Rusom, prekonal aj dlhodobý trend voči Rómom. Vyplýva to z prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM), ktoré je súčasťou Sociologického ústavu Akadémie vied (AV) ČR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Sympatie mohli respondenti vyjadriť na päťbodovej škále, pričom bod 1 znamenal „veľmi sympatickí“ a bod 5 „veľmi nesympatickí“. Česi, ktorí sa do prieskumu zapojili, hodnotili 14 národností žijúcich na území ČR vrátane českej, ktorá slúžila ako referenčná skupina. Nej aj preukázali najväčšie sympatie, a to 76 percent.



Z reálnych národnostných menšín, ktoré v ČR žijú, Česi najlepšie vnímajú Slovákov - najviac sympatickí sú 70 percentám opýtaných a len štyrom percentám sú nesympatickí. Zvyšok k nim zaujíma neutrály postoj. Po Slovákoch považujú za najsympatickejších Vietnamcov (52 percent) a Poliakov (48 percent).



K významnej väčšine národnostných skupín zaujíma česká verejnosť nevyhranený postoj, platí to napríklad pre Nemcov, Židov, Maďarov alebo Číňanov. V prípade Ukrajincov tiež prevažuje nevyhranené hodnotenie (45 percent), 29 percent ľudí ich v Česku vníma negatívne a 25 percent pozitívne.



Najmenej českých občanov vyjadrilo sympatie voči Rusom, Arabom a Rómom, pričom pri všetkých troch prevážilo negatívne hodnotenie. Najviac odmietavý vzťah respondenti deklarovali k Rusom, pri ktorých 22 percent zvolilo odpoveď, že sú im „veľmi nesympatickí“, a v tomto výskume tak o niekoľko percentuálnych bodov prekonali antipatie k rómskej menšine (19 percent), u ktorej bol v minulosti zaznamenávaný stabilne najvyšší podiel nesympatií. Ak však k tomu prirátame aj miernejšie negatívne hodnotenie "skôr nesympatickí", Rómovia dosahujú celkovo 56 percent a Rusi 51 percent negatívneho hodnotenia.



Zatiaľ čo podľa veku sa sympatie či antipatie k Rusom ani Ukrajincom výrazne neodlišujú, rozdiel sa ukazuje na základe vzdelania. Platí, že s vyšším vzdelaním rastú sympatie k Ukrajincom a zároveň klesajú voči Rusom.



Do prieskumu CVVM, ktorý sa uskutočnil od 30. mája do 12. júna sa zapojilo 1712 respondentov vo veku od 15 rokov.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)