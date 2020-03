Česi na Slovensku podporili iniciatívu za zavedenie distančnej voľby

Bratislava 16. marca (TASR) – Česi na Slovensku podporili iniciatívu za zavedenie distančnej, korešpondenčnej voľby pre občanov ČR v zahraničí. "Český spolok Bratislava (ČSB) túto myšlienku podporil, najmä v prospech krajanov na celom Slovenku," uvádza spolok na svojom webe.



S iniciatívou pod názvom Chceme voliť distančne, ktorá vznikla v auguste 2019, prišla Dagmar Straková, riaditeľka Českej školy bez hraníc v Bruseli. Spolu s ďalšími autormi iniciatívy upozornili na to, že ČR je jednou z posledných krajín Európskej únie (EÚ), v ktorých nie je možné voliť korešpondenčným spôsobom. Podľa súčasných zákonov môžu Česi voliť v zahraničí vo voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR a prezidentských voľbách iba na vybraných veľvyslanectvách, čo v praxi pre mnohých znamená cestovať stovky až tisíce kilometrov. „Svoje volebné právo tak využijú iba dve až tri percentá z Čechov a Moravanov, ktorí žijú v zahraničí," uviedla iniciatíva, upozorňujúca, že v zahraničí žije 300 až 700.000 občanov ČR. Aj tajomník ČSB Jiří Výborný potvrdzuje, že podobne to vyzerá aj na Slovensku. "V konečnom dôsledku sa volieb na bratislavskom veľvyslanectve zúčastňujú iba krajania z Bratislavy a neďalekého okolia a čoraz väčšiu časť voličov predstavujú občania ČR s voličskými preukazmi, ktorí sú v tom čase na Slovensku,“ priblížil.



Pred letom 2019 pripravilo viacero strán podnet novely zákona, zahrňujúcej aj možnosť korešpondenčnej voľby. Vláda ČR tento návrh odmietla s tým, že pripravuje svoj legislatívny návrh. České ministerstvo vnútra tento návrh, zahrňujúci napríklad aj skrátenie konania volieb z dvoch na jeden deň, predložilo do pripomienkového konania v polovici októbra 2019. Korešpondenčná voľba by mohla byť uplatnená podľa tejto úpravy pri voľbách do Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR v roku 2021.