Prieskum: Česi hodnotili P. Pavla vo všetkom lepšie než Zemana

Praha 7. decembra (TASR) - Českého prezidenta Petra Pavla ľudia ohodnotili priemernou známkou tri. Vo všetkých oblastiach mal vyššie hodnotenie než jeho predchodca Miloš Zeman. Ľudia najviac ocenili jeho spôsob vystupovania na verejnosti, negatívne však vnímajú riešenie sporov na českej politickej scéne. Vyplýva to z výsledkov prieskumu agentúry STEM/MARK, ktoré zverejnili vo štvrtok, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Za spôsob vystupovania na verejnosti respondenti prezidenta ohodnotili priemernou známkou 2,5. Známku 2,8 získal za reprezentáciu a obhajobu českých záujmov v zahraničí. Najhoršie Česi vnímajú prezidentovo riešenie sporov na českej politickej scéne, za ktoré ho ohodnotili známkou 3,5.



Analytik STEM/MARK Jan Burianec však upozornil, že je potrebné vziať do úvahy, aké spory ľudia vlastne myslia. Či ide napríklad o stret vládnych a opozičných politikov ohľadom ekonomických tém, kde by prezident mohol hrať úlohu mediátora napríklad aktívnejšie, alebo skutočný spor či politickú krízu. Zdôraznil, že k takej zatiaľ v jeho funkčnom období nedošlo. Do úvahy je tiež podľa neho potrebné vziať aj fakt, že Pavel vo funkcii nepôsobí dlho, aby sa niektoré hodnotené atribúty mohli v celku posúdiť.



Horšie hodnotenie získal aj za záujem o problémy občanov, ľudia mu za to dali známku 3,2. Trojku potom dostal za využívanie prezidentských právomocí.



Z prieskumu tiež vyplýva, že český prezident má vyššiu mieru podpory najmä u mladších ľudí do 30 rokov, vysokoškolákov, ľudí z väčších miest, ale aj tých, ktorí inklinujú k pravicovej politickej orientácii. Horšie ho naopak hodnotia ľudia starší než 60 rokov či voliči opozičných strán.



Podľa Burianca môže byť pre prezidenta pozitívnou správou, že ho známkami jedna či dva ohodnotila aj takmer pätina voličov Andreja Babiša z posledných prezidentských volieb, v ktorých expremiér tiež kandidoval. "Navyše si odnáša vo všetkých piatich atribútoch lepšie hodnotenie než predchádzajúci prezident Miloš Zeman, ktorý v druhej polovici svojho druhého funkčného obdobia mal od českej verejnosti v priemere štvorku," povedal analytik. Dodal však, že ani Zeman nemal v počiatkoch prvého funkčného obdobia zlú východiskovú pozíciu.



Na prieskume agentúry STEM/MARK, ktorý sa uskutočnil od 23. do 28. novembra 2023, sa zúčastnilo 1010 osôb vo veku 18 a viac rokov.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)