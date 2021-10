Česi po prvýkrát v histórii vyhrali celoeurópsku Cenu Karola Veľkého

Praha 1. októbra (TASR) - Český projekt Fakescape získal vo štvrtok prvú cenu v celoeurópskom kole Ceny Karola Veľkého pre mládež. Je to prvýkrát, čo sa víťazom z celej Európskej únie stal projekt z Českej republiky. Ceremoniál sa uskutočnil v nemeckom meste Aachen, informuje webový server iDNES.cz.



Fakescape je projekt, ktorý zábavným spôsobom učí mladých ľudí kriticky premýšľať a rozpoznávať tzv. fake news (falošné správy) a dezinformácie.



Stojí za ním združenie študentov, ktoré vytvára hry a zábavný program, prostredníctvom ktorých sa mladí ľudia môžu naučiť overovať si informácie, kriticky myslieť a pozorne čítať. Projekt kombinuje doskové a únikové hry.



"Naším projektom Fakescape chceme naučiť študentov stredných a základných škôl kriticky premýšľať o informáciách, ktoré denne čítajú a zdieľajú na sociálnych sieťach," vysvetlila vedúca projektu Tereza Kráčmarová.



Cieľom projektu je, aby si študenti prakticky vyskúšali, ako si majú overovať informácie, a uvedomili si mediálne nástrahy, ktoré na nich číhajú v on-line prostredí.



Tri najlepšie projekty získajú finančné prostriedky vo výške 7500, 5000 a 2500 eur. Okrem finančného ocenenia sú traja európski víťazi pozvaní aj na návštevu sídiel Európskeho parlamentu v Bruseli alebo v Štrasburgu.



Cenu udeľuje Európsky parlament spolu s Nadáciou pre medzinárodnú Cenu Karola Veľkého iniciatívam mladých ľudí vo veku od 16 do 30 rokov, ktorí sa zapojili do projektov prispievajúcich k lepšiemu porozumeniu medzi ľuďmi z rôznych európskych krajín.



Od roku 2008 sa o cenu uchádzalo už viac než 4250 projektov. Z národných víťazných projektov zo všetkých členských štátov Európskej únie vyberá porota zložená z poslancov Európskeho parlamentu a zo zástupcov Nadácie medzinárodnej Ceny Karola Veľkého v Aachene.