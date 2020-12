Česi sa budú môcť od stredy letecky vrátiť z Británie domov

Praha 23. decembra (TASR) - Česi sa budú môcť od stredy 12.00 h letecky vrátiť z Británie domov. Informoval o tom na Twitteri český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček.



Podmienkou pre návrat do ČR je pre nich predložiť pred nástupom do lietadla negatívny antigénový alebo RT-PCR test, ktorý podstúpili v Spojenom kráľovstve. Ten však nesmie byť starší ako 72 hodín. Po prílete do Česka musia títo ľudia ísť do domácej karantény a najskôr po piatich dňoch sa opäť otestovať.



České aerolínie (ČSA) tiež v stredu vypravia z Londýna špeciálny let, ktorý by mal pristáť v Prahe po 22.00 h, informuje spravodajská televízia ČT24.



Európska komisia v utorok vyzvala členské štáty Európskej únie, aby zrušili celoplošné zákazy vstupu cestujúcich z Británie na svoje územie a umožnili obnovenie nevyhnutných ciest. Zároveň majú ľudí odrádzať od zbytočného cestovania.



Zákaz cestovania z Británie uvoľnilo od stredy Francúzsko. Od rána sa obnovila železničná, letecká a lodná doprava medzi oboma krajinami. Všetci cestujúci však budú musieť pri príchode predložiť negatívny test na ochorenie COVID-19 nie starší než 72 hodín.



Mnoho štátov EÚ zaviedlo spomínané zákazy po tom, ako v Británii zistili výskyt novej mutácie koronavírusu, ktorá sa podľa odborníkov šíri výrazne rýchlejšie. Nový variant vírusu vyvolal celosvetovú paniku práve v čase, keď sa po celom svete distribuujú vakcíny proti ochoreniu COVID-19.