Česi sa v rámci kampane Darček pre Putina zložili na raketomet

Praha 15. mája (TASR) - Projektu Darček pre Putina, ktorý zbiera peniaze na obranu Ukrajiny proti ruskej agresii, sa podarilo vybrať od Čechov financie na raketomet RM-70 a 365 rakiet. V nedeľu to uviedli organizátori na sociálnej sieti Twitter a hneď v pondelok vyhlásili novú zbierku, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Je to tam! Dámy a páni, spoločne sme dali dokopy 50 miliónov korún na raketomet RM-70 a 365 rakiet doň," oznámili organizátori zbierky na Twitteri.



RM-70 je mobilná reaktívna delostrelecká zbraň, ktorá umožňuje páliť salvami, ale aj jednotlivo. Salva štyridsiatich rakiet dokáže podľa projektu Darček pre Putina "preorať" plochu troch hektárov. Zbraň je umiestnená na podvozku Tatry 813, jej maximálny dostrel je 20 kilometrov.



Podľa servera iDNES.cz sa raketomet na Ukrajinu dostane do niekoľkých týždňov. Samotný stroj stál 17 miliónov korún (takmer 720 tisíc eur), jedna raketa doň vyšla približne na 88 tisíc korún.



Server Novinky.cz upozornil, že raketomet RM-70 bol vyvinutý v Československu na začiatku 70. rokov ako vylepšená verzia známeho sovietskeho raketometu BM-21 Grad.



Organizátori zároveň spustili hneď v pondelok novú zbierku. "Dostali sme mimoriadnu prosbu od špeciálnej ukrajinskej policajnej jednotky Kord, ktorá operuje na fronte. Nutne potrebujú desať ton plastickej trhaviny, 10.000 rozbušiek a desať kilometrov šnúry na prepájanie náloží, ktorej sa hovorí bleskovica," uvádza projekt na svojom webe.



Darček pre Putina vyberá financie na obranu Ukrajiny proti ruskej agresii od jari 2022. Nákup zbraní koordinuje české ministerstvo obrany a veľvyslanectvo Ukrajiny v ČR.



Iniciatíve sa už podarilo vyzbierať financie na tank, 15 vozidiel systému protivzdušnej obrany Viktor, tri vojenské drony, 100 civilných dronov, množstvo munície a ďalší materiál pre vojakov. Celkovo ľudia prispeli čiastkou 526.683.821 korún (viac než 22 miliónov eur).



Po úspechoch verejných zbierok v Česku sa organizátori rozhodli spustiť jednu aj na Slovensku. Ľudia v nej môžu posielať peniaze na odmínovací systém Božena 5 v hodnote 650.000 eur.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)