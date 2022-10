Česi sa vyzbierali Ukrajine na tank, v rámci kampane Darček pre Putina

Praha 3. októbra (TASR) - Česi sa v priebehu niekoľkých týždňov zložili na modernizovaný tank T-72 Avenger, ktorý pomôže Ukrajincom v obrane voči Rusku. Kampaň Darček pre Putina, v rámci ktorej sa peniaze vyzbierali, naďalej pokračuje. V pondelok to uviedli jej organizátori, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Za pár dní, 7. októbra, oslávi agent KGB, vrah a gauner Vladimir Putin sedemdesiatiny. A zaslúži si poriadny darček! Veľká vďaka všetkým, ktorí mu "darčeky" v podobe podpory Ukrajine kupujete," napísala v ďakovnom liste česká ministerka obrany Jana Černochová.



"Vďaka vašej podpore jej (Ukrajine) už čoskoro vyrazí na pomoc tank Tomáš," dodala ministerka s tým, že sa ďalej budú zbierať financie na muníciu pre tento tank. Meno Tomáš dostal podľa prvého československého prezidenta T.G. Masaryka.



"Dnes ráno to boli štyri jednotky, teda 1.111.000.000 korún (viac ako 45 miliónov eur), ktoré nám poslali darcovia predovšetkým z Českej republiky, ale tiež z ďalších krajín," komentoval stav účtu, ktorý zriadila ukrajinská ambasáda, bývalý ukrajinský veľvyslanec v Česku Jevhen Perebyjnis. Dodal, že už minuli viac než miliardu korún.



"Dnes ráno som podpísal niekoľko zmlúv ohľadom nákupu vojenského materiálu a predpokladám, že dnes poobede to zaplatíme," dodal Perebyjnis s tým, že nákup bude v najbližších dňoch expedovaný na tie miesta na Ukrajine, kde je to potrebné.



Účet na pomoc Ukrajine bol zriadený vo februári, tesne po tom, ako Rusko napadlo Ukrajinu. Počas víkendu 21. a 22. augusta pri príležitosti spomienkových podujatí na okupáciu Československa v roku 1968 poslali Česi na účet ukrajinskej ambasády v Česku 24,2 milióna korún.