Česi si budú môcť na eRecept vyzdvihnúť lieky aj v zahraničí

Praha 23. marca (TASR) - Čechom sa čoskoro zlepší prístup k liekom na predpis v zahraničí. Ak sú na dovolenke alebo dlhšom pobyte v krajine EÚ a svojho lekára majú v Česku, budú si môcť lieky vyzdvihnúť prostredníctvom eReceptu. Vo štvrtok to uviedla riaditeľka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (SÚKL) Irena Storová, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Výber liekov v lekárňach v cudzine bude platiť pre krajiny zapojené do projektu cezhraničného vydávania eReceptov. "Projekt by mal umožniť to, že elektronický recept, ktorý bude vydaný v niektorom zo zapojených štátov, bude sprístupnený lekárnikovi v inom zapojenom štáte EU," spresnila Storová.



V súčasnosti to funguje napríklad medzi Fínskom, Estónskom, Chorvátskom a Portugalskom. Okrem Česka sa v najbližšej dobe plánuje pridať aj Švédsko. V budúcnosti by sa podľa servera iDNES.cz mali pripojiť Poľsko, Maďarsko, Grécko, Španielsko, Taliansko, Litva a Lotyšsko.



Podľa riaditeľky SÚKL na vydanie liekov bude českému pacientovi v zahraničí stačiť doklad totožnosti a identifikátor eReceptu. Spočiatku bude musieť za liek na mieste zaplatiť a vyúčtovanie neskôr riešiť so svojou zdravotnou poisťovňou. V budúcnosti bude vyúčtovanie automatizované.



Projekt sa dostal do finálnej fázy testovania. Šéfka SÚKL verí, že už počas najbližších letných prázdnin bude naplno fungovať.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)