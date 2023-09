Česi si púťou pripomenuli odkaz národného patróna sv. Václava

Praha 28. septembra (TASR) — Stovky ľudí sa vo štvrtok na Deň českej štátnosti zúčastnili v Starej Boleslavi na bohoslužbe, ktorou vyvrcholila Národná svätováclavská púť. Celebroval ju emeritný pražský arcibiskup Dominik Duka, medzi hosťami boli aj český prezident Petr Pavel či šéf Senátu Miloš Vystrčil, informuje spravodajkyňa TASR.



Duka v úvode poznamenal, že sviatok svätého Václava sa oslavuje v ťažkých časoch. "Vojna na Ukrajine je výzvou na jednotu, odpustenie a zmierenie," povedal.



Kázeň predniesol litoměřický biskup Jan Baxant. Zdôraznil v nej, že na svätého Václava sa nemožno pozerať len ako na politickú osobnosť či vladára. "Bol to predovšetkým kresťan. Svedok kresťanskej viery, priekopník životného štýlu, v jeho dobe síce stále ešte nového a vlastne vždy ťažko prijímaného," uviedol Baxant.



Národná svätováclavská púť začala v stredu, keď relikviu svätca priviezli z Pražského hradu pred baziliku sv. Václava v Starej Boleslavi, kde nasledovala modlitba za národ. Vo štvrtok ráno sa uskutočnila bohoslužba pri hrobe svätého Václava v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Prahe. Podvečer relikviu odvezú späť do Prahy.



Jedna z najvýznamnejších postáv dejín českého štátu bola podľa legendy pre mocenské ambície svojho mladšieho brata Boleslava I. v roku 929 alebo 935 zavraždená práve v Starej Boleslavi. Hneď po jeho smrti sa začal po celej krajine aj za jej hranicami šíriť kult panovníka svätého Václava. Už od konca 10. storočia sa knieža Václav prezentoval ako svätec a ochranca národa.



Stará Boleslav je najstarším českým pútnickým miestom, ktoré je spojené so svätováclavskou tradíciou. Národnú svätováclavskú púť obnovila rímskokatolícka cirkev v roku 2003.



28. september je zároveň Deň českej štátnosti, štátnym sviatkom je od roku 2000. K významným objektom, ktoré pripomínajú pamiatku českého patróna, patrí napríklad jazdecká socha sv. Václava na Václavskom námestí v Prahe, socha na Karlovom moste alebo na Vyšehrade či bazilika svätého Václava v Starej Boleslavi.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)