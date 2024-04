Česi si vo voľbách do EP budú môcť vybrať z 30 zoskupení

Praha 19. apríla (TASR) - Česi si vo voľbách do Európskeho parlamentu budú môcť vybrať z 30 politických strán, hnutí či koalícií. V piatok to oznámilo české ministerstvo vnútra, ktoré zverejnilo rozhodnutie o registrácii kandidátnych listín. Podľa prieskumov je favoritom hnutie ANO, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Vo voľbách, ktoré sa uskutočnia v dňoch 7. a 8. júna 2024, bude možné vyberať z celkom 30 politických strán, hnutí alebo koalícií. Odmietnutá bola jediná kandidátna listina, ktorá bola podaná po zákonnej lehote," uviedol rezort vnútra.



V porovnaní s eurovoľbami pred piatimi rokmi je politických zoskupení o deväť menej. Ako podotkli české médiá, v tohtoročných voľbách vzniklo viac koalícií. Zo strán, ktoré sú aktuálne v Poslaneckej snemovni, kandiduje samostatne len hnutie ANO a Piráti.



Podľa výsledkov prieskumu agentúry STEM/MARK z 9. apríla má najvyššie preferencie hnutie ANO, a to 27,5 percenta. Za ním nasleduje koalícia SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), ktorá je súčasťou českej vlády. Získala by 20 percent hlasov. Viac než desať percent by ešte získali strany SPD, Trikolóra, hnutie STAN a Piráti.



Účasť v júnových voľbách v prieskume avizovalo 41 percent Čechov. Najdôležitejšími európskymi témami sú podľa nich bezpečnosť Európy a boj s nelegálnou migráciou.





