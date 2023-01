Česi si volia prezidenta. The Guardian píše o možnej novej ceste

Londýn 13. januára (TASR) - Česi v piatok a v sobotu hlasujú v prvom kole prezidentských volieb. Tie môžu umiestniť Českú republiku na "novú cestu populizmu", prípadne dostať do úradu prezidenta zjednotiteľa, ktorý sľubuje urovnanie rozdielov v spoločnosti, ktoré vytvoril sporný prezident (Miloš) Zeman. Uviedol to v piatok na svojej webovej stránke britský denník The Guardian, informuje TASR.



O zvolenie sa uchádza osem kandidátov. Podľa posledných prieskumov sa vykryštalizovala skupina troch hlavných favoritov - bývalý predseda vojenského výboru NATO generál Petr Pavel, expremiér a šéf opozičnej strany ANO Andrej Babiš a bývalá rektorka Mendelovej univerzity v Brne Danuše Nerudová. Táto trojica kandidátov bude podľa The Guardian súperiť o účasť v druhom kole volieb.



Český prezident má vysokú mieru morálnej a symbolickej autority, ktorú však Zeman podľa kritikov zneužil, keď vyjadril svoju podporu ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, agitovaním za zblíženie sa s Čínou a znevažovaním práce českých tajných služieb, píše The Guardian.



Denník upozorňuje aj na problémy, ktoré zasiahli kampane hlavných kandidátov. Pražský súd Babiša v pondelok zbavil obvinení v kauze Farma Čapí hnízdo (FČH), v ktorej bol obžalovaný z trestného činu napomáhania dotačnému podvodu. Toto rozhodnutie môže bývalému českému premiérovi pomôcť získať podporu na to, aby sa dostal do druhého kola, píše britský denník.



Tam by však podľa prieskumov pravdepodobne neuspel v súboji s Pavlom alebo Nerudovou. Liberálni podporovatelia týchto kandidátov by sa mohli spojiť proti kandidátovi (Babišovi), ktorý počas svojho pôsobenia vo funkcii premiéra čelil rozsiahlym protestom, konštatuje The Guardian. Britský denník tiež uvádza, že Babiš počas svojej neoficiálnej predvolebnej kampane vyjadroval pochybnosti v spojitosti s vojenskou pomocou západu Ukrajine.



Pavel naopak podľa The Guardian podporuje príslušnosť ČR k západnej aliancii a takisto podporuje aktívnu pomoc pre Ukrajinu. The Guardian píše aj o komunistickej minulosti oboch týchto kandidátov.



Nerudová pre britské médium uviedla, že v súčasnosti je medzi mladými ľuďmi v ČR "nízka úroveň motivácie" na účasť vo voľbách, pretože politici z bývalého obdobia "nerozumejú problémom mladej generácie a neriešia ich". Táto najmladšia kandidátka (44) sa podľa denníka označila za "budúcnosť".



The Guardian píše aj o nedávnom spomalení nárastu podpory tejto kandidátky v prieskumoch po tom, ako médiá upozornili na údajné nezrovnalosti pri udeľovaní akademických titulov zahraničným študentom na Mendelovej univerzite v Brne, kde pôsobila ako rektorka. Nerudová tvrdí, že o týchto údajných postupoch nevedela.