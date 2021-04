Česi spolupracujú na projekte, ktorý hľadá dvojča Zeme vo vesmíre

Praha 20. apríla (TASR) – Českí vedci sa podieľajú na hľadaní ďalších planetárnych systémov. Sústreďujú sa predovšetkým na tie, kde by bol možný život, keďže doteraz neexistujú dôkazy, že by vo vesmíre existoval život aj niekde inde ako na Zemi. Informovala o tom Akadémia vied Českej republiky (AV ČR).



Sonda PLATO (Planetary Transits and Oscillations of Stars) vybavená 26 kamerami vyrazí preskúmať vesmír v roku 2026. Českí vedci v rámci projektu vyvíjajú softvér, ktorý poslúži na odstránenie šumu z fotografií. Zároveň vyrobili špeciálne boxy, ktoré bezpečne prepravia citlivú kamerovú techniku.



"Primárne hľadáme taký život, aký poznáme na Zemi," uviedol Peter Kabáth, ktorý neskrýva ambíciu, že už v súčasnej dekáde sa podarí niekde vo vesmíre objaviť "dvojča" Zeme. Tento vedec šéfuje skupine skúmajúcej exoplanéty (planéty mimo slnečnej sústavy) v Stelárnom oddelení Astronomického ústavu Akadémie vied ČR. Zároveň koordinuje aj české aktivity misie PLATO, ktorá je projektom Európskej vesmírnej agentúry.



Prvá fáza misie začala v roku 2014, pričom projekt by mal vyvrcholiť vypustením sondy PLATO do vzdialenosti 1,5 milióna kilometrov od zemského povrchu. Ako spresňuje AV ČR, sonda Kepler od americkej vesmírnej agentúry NASA, ktorá sa taktiež zameriavala na výskum exoplanét v rokoch 2009 - 2018, sa pohybovala vo viac ako stokrát väčšej vzdialenosti.