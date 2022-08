Česi v prieskume: Riešte dôsledky krízy, obnova Ukrajiny počká

Praha 2. augusta (TASR) - Zaistenie dodávok energií považuje česká verejnosť za najdôležitejšiu prioritu z piatich tém, ktoré si vláda stanovila na obdobie predsedníctva v Rade Európskej únie. Vyplynulo to z najnovšieho prieskumu agentúry STEM, informuje TASR.



Aby sa česká vláda zamerala v EÚ na riešenie dôsledkov energetickej krízy, si želá 79 percent opýtaných. "Jednoznačne to vychádza z domáceho vývoja cien. Česi dúfajú, že nám Európa v tejto situácii bude kryť chrbát. Podľa našich dát musia začať výrazne šetriť štyri pätiny populácie, teda aj tí lepšie situovaní," vysvetlil sociológ agentúry STEM Nikola Hořejš.



Za druhú najdôležitejšiu prioritu označili Česi, konkrétne 70 percent opýtaných, dôraz na dodržiavanie demokratických pravidiel v krajinách Únie. Podľa Hořejša je to odrazom toho, že Česi dlhodobo nepovažujú fungovanie súdov a inštitúcií za spravodlivé.



V spoločnosti rezonuje aj téma strategickej odolnosti európskej ekonomiky, ktorá predstavuje snahu znižovať závislosť EÚ od niekoľkých dodávateľov súčiastok či surovín. Túto prioritu označili za dôležitú dve tretiny verejnosti.



"Fakt, že 68 percent verejnosti podporuje úsilie o znižovanie závislosti od jedného či niekoľko málo dodávateľov surovín či súčiastok, odráža obavy z ďalšieho vývoja vzťahu nielen k Rusku, ale napríklad aj k Číne," objasnila Helena Truchlá, hlavná analytička projektu České zájmy v EU.



Naopak téma, ktorú česká vláda medzi prioritami počas predsedníctva uvádza na prvom mieste, teda povojnová obnova Ukrajiny, nie je podľa prieskumu pre Čechov taká zásadná. Aby sa česká vláda na Ukrajinu počas predsedníctva zamerala, chce 32 percent respondentov.



Prieskum, ktorý vznikol v spolupráci s projektom České zájmy v EU v rámci projektu pre Úrad vlády ČR, sa uskutočnil od 20. do 30. mája 2022. Zúčastnilo sa na ňom 1021 obyvateľov Česka starších ako 18 rokov.



Česko predsedá Rade EÚ od 1. júla 2022. Za priority si zvolilo zvládnutie utečeneckej krízy a povojnovú obnovu Ukrajiny, energetickú bezpečnosť, posilnenie európskych obranných kapacít a bezpečnosť kyberpriestoru. Prioritou je tiež strategická odolnosť európskej ekonomiky a odolnosť demokratických inštitúcií.